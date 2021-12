Grandalhão Durango entra na linha 2015 no Brasil

A centenária Dodge tem veículos grandalhões e altamente confortáveis. Um deles é o Durango. Maior SUV do Grupo Fiat Chrysler Automobiles, o Durango traz um amplo pacote de itens, como sistema Uconnect com tela central de 8,4 polegadas, tela multifuncional de TFT de 7 polegadas à frente do motorista, leitor de Blu-ray e dois LCDs de alta definição de 9 polegadas. O modelo traz sob o capô um motor Pentastar V6 3.6, com 294 e torque de 36 kgfm, auxiliado pelo câmbio automático de oito marchas. Há luzes diurnas de LED e rodas de 20" de alumínio polido. O preço sugerido é de R$ 239.900.

S10 High Country mostrada em Buenos Aires



A Chevrolet comemora os 20 anos de liderança da picape média S10 no Brasil. Para fazer a festa, apresenta a versão S10 High Country mostrada em Buenos Aires. Aqui, chega com motor 2.8 turbodiesel, de 200 cavalos e opção da tração 4×2 (câmbio manual de seis marchas) ou 4x4 (automática de seis velocidades. Tem faróis escurecidos, rodas de 18", santoantonio, capota marítima, grade colmeia, MyLink com GPS e um pacote de itens.



Promoção de motos Harley-Davidson

Davidson Botelho, da Bahia Harley-Davidson, anuncia promoção com praticamente toda a gama de motos HD. Com 50% de entrada, os modelos Touring (Road King Classic, Street Glide e Ultra Limited) estão com taxa de financiamento de 0,39% para o restante ser pago em planos de até 24 meses. Já as motocicletas Sportster (Iron 883, 1200 Custom. 1200 Custom CB, 1200 Custom AB, Forty-Eight) estão sendo vendidas com os mesmos 50% de entrada do valor, e taxa de 0,49% para o financiamento.

Aceleradas...

Reunião de Gol GTi

O Estúdio By Deni realiza hoje, às 11 horas, a 5ª edição de um encontro de proprietários de Gol GTi. Será realizado no Jardim Regente, na cidade de Indaiatuba, São Paulo. Só raridades da linha Gol GTi.

Sem Copa Troller

A edição Nordeste da Copa Troller 2015 já começou. A etapa baiana pode até ficar de fora do campeonato, já que a marca divulga em seu site apenas três provas - Maceió (13 de junho) e mais duas nos dias 15/8 (Natal) e 3/10 (Fortaleza).

