GLA é a bola da vez da alemã Mercedes-Benz

Dimitris Psillakis, diretor de vendas e pós-vendas de automóveis da Mercedes-Benz do Brasil, esteve em Salvador para acompanhar a sétima etapa do Mercedes-Benz Challenge nas ruas do Centro Administrativo da Bahia.

Simpático, Dimitris participou de um coquetel ofertado pelo gerente João Batista de Castro a clientes na revenda em Salvador e de um jantar com jornalistas. Na área externa do estande da marca, Castro expôs dois modelos recém-lançados no mercado brasileiro: os novíssimos Classe C e GLA.

De acordo com o executivo, a Rodobens Salvador tem feito ações pontuais para apresentar os dois carros a clientes potenciais, especialmente aos que já possuem modelos Mercedes-Benz e os que desejam comprar um carro com a estrela no capô. Por sinal, os dois modelos terão produção nacional na fábrica de Iracemápolis (SP) a partir de 2016.

O crossover GLA chega da Alemanha nas versões 200 Advance (R$ 132.900), 200 Vision (R$ 149.900) e 200 Vision Black Edition (R$ 152.900). Usam o motor 1.6, gasolina, sobrealimentado por turbo e de injeção direta de combustível, para gerar 156 cavalos a 5.300 rpm e 25,5 kgfm de torque de 1.250 e 4 mil giros, auxiliado pelo câmbio automático de sete velocidades.

No Salão de SP 2014, a cantora Claudia Leitte apresentou a versão esportiva GLA 45 AMG, com motor 2.0 turbo de 360 cavalos e tração integral 4Matic. Em 2015, será a vez do GLA 250 Sport.

Ka sedã com motor de três cilindros

Produzido no complexo automotivo da Ford em Camaçari, o novo Ka já é um sucesso de vendas. Em outubro, emplacou 9.603 unidades, ficando em 7º lugar no ranking dos carros mais vendidos no Brasil. A Ford apresentou o Novo Ka+, o sedã com motor 1.0 TiVCT flex, de três cilindros, com 85 cavalos. Tem preço a partir R$ 37.890 na versão SE. O propulsor ganhou selo A de eficiência energética do Conpet. A Ford equipa o modelo com partida a frio eletrônica, duplo comando de válvulas variável na admissão e no escape, com quatro válvulas por cilindro, e arrefecimento em dois estágios. De série, vem com ar-condicionado, direção elétrica, vidros e travas elétricas, som MyConnection, air bag duplo e freios ABS com EBD e CBC.

Aceleradas...

50 anos na Bahia

O setor de transporte rodoviário da Bahia está em período de festa. Antônio Siqueira, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga do Estado da Bahia (Setceb), celebra os 50 anos da entidade junto com a diretoria e empresários do ramo em um jantar no dia 2 de dezembro.

Toyota na Bahia

O empresário Gercino Coelho abre as portas da Terraforte (Toyota), no dia 28 deste mês, para o lançamento regional da linha 2015 da picape Hilux e do utilitário SW4.

Salão no Paraná

Curitiba será o palco do Salão do Automóvel e Náutica, no Expo Trade Convention Center. O evento será de sábado até o dia 29 deste mês.

