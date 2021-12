Genebra destaca carro reestilizado

O Salão de Genebra começou ontem com modelos que interessam ao Brasil. A Land Rover fez leves mudanças no Evoque. Seguindo o padrão global, o novo Evoque será o primeiro modelo com tecnologia de iluminação adaptativa com 100% de LED. De quebra, incorpora lentes de formato bem mais retangular, no lugar dos circulares. Já a alemã BMW deu um tapinha também no visual do Série 1. No planejamento da marca bávara, o modelo repaginado desembarca por aqui no 2º semestre deste ano. A 85ª edição do Salão de Genebra abre para o público amanhã e vai até o dia 15 de março.

Mini lança Cooper S de cinco portas

Alexandre Cabral, gerente da Haus Motors (revendedora da BMW e Mini na Bahia), participa na semana que vem do treinamento do Mini Copper S 5Floor, o modelo com quatro portas e bagageiro. Maior, o hatch premium terá motor turbo de dois litros, de 4 cilindros e a gasolina, com 194 cv e 27,5 kgfm. Tem sistema de injeção direta de combustível e controle variável de válvulas, garantindo uma melhor queima de combustível e performance.

Honda HR-V chega no fim do mês de março

A Honda lança no dia 11, em Brasília, o novo HR-V, utilitário feito na base do Fit/City e que será posicionado abaixo do CR-V. O novo Honda HR-V terá o mesmo motor 1.8 FlexOne do Civic. São 140 cv e 17,7 kgfm de torque, sistema de partida a frio, dispensando o tanquinho auxiliar de gasolina, e transmissão CVT usada pelo City e Fit. A briga maior será com o Jeep Renegade e Peugeot 2008, modelos chegam até abril ao Brasil.

Aceleradas...

Novo gerente Volvo

Adriano Santos, da Rota Premium, é o novo gerente da Volvo em Salvador. Em breve, a loja ganha visual da marca sueca, com a saída da operação da Land Rover para o Rio Vermelho. A Volvo oferece como carro de entrada o hatch V40 Comfort com valor a partir de R$ 113.900.



Rio Boat Show

A 8ª edição do Rio Boat Show será no Riocentro, entre os dias 26 a 31 de março. Lá estarão em exposição mais de 120 embarcações.

