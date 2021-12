Frutos Dias expande rede Yamaha na Bahia

O grupo baiano Frutos Dias está expandindo a rede Yamaha na Bahia. Para Cristian Leite, gerente regional da Frutos Dias/Yamaha, a ordem é avançar e abrir novos pontos de venda. O primeiro deles será inaugurado já em dezembro na Avenida Vasco da Gama, em Salvador.

Leite explicou que a operação Yamaha deve crescer pelo interior baiano, seguindo os bons resultados das lojas de Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho e Alagoinhas. "Começamos a vender motos Yamaha em 2013 com a bandeira Máquinas Motos. Recentemente, decidimos usar o nome do nosso grupo (Frutos Dias) para valorizar mais a nossa operação de motocicletas na Bahia", ressalta.

Com modelos recém-lançados, como a nova Crosser 150, a Yamaha quer uma fatia maior no mercado dominado pela rival Honda no Brasil. Em novembro, aporta por aqui a inédita MT-09. De porte médio, a moto traz um motor 850 cc, de três cilindros, que desenvolve 115 cv e 8,9 kgfm de torque. Chega por a partir de R$ 35.990.

Fiat apresenta 500X no salão de Paris

O Salão de Paris 2014, um dos mais importantes eventos do calendário mundial da indústria automotiva, será realizado para o público entre os dias 4 e 19 de outubro. Um dos destaques será o 500X, crossover do Cinquecento que usa a base do Jeep Renegade. Lá, a Fiat vai usar os motores da linha 500 e 500L - chegará com o 0.9 TwinAir, de dois cilindros, 1.4 MultiAir, de quatro cilindros, e o 1.3 MultiJet turbodiesel.

Renault lança série Duster Outdoor

Enquanto não chega a nova geração, o Duster ganha a série especial Outdoor. Entre os diferenciais, o Duster Outdoor tem faróis de máscara negra e rodas de liga leve. Tem preço de R$ 59.990, o mesmo valor da versão Expression 1.6. O Duster Outdoor é vendido nas cores branca, prata, verde e vermelha, trazendo ainda identificação por adesivos Outdoor fixados nas laterais e na tampa do porta-malas. No pacote, a Renault recheia com direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos, freios com sistema ABS, air bag duplo e rádio CD/MP3 3D Sound by Arkamys com conexão USB e auxiliar. Seu motor 1.6 16V Hi-Flex desempenha 115 cavalos (etanol) e 110 cv (gasolina) a 5.750 rpm.

SP Boat Show começa

O São Paulo Boat Show começa nesta quinta e segue até o dia 30 deste mês (terça) com as novidades do mundo náutico. O evento é o maior salão náutico indoor da América Latina e a 17ª edição ocorre no Transamérica Expo Center. São 40 mil metros quadrados para exposição de lanchas, jets, veleiros e motores. O ingresso sai por R$ 58 (inteira) e acima de 65 anos ou estudante paga meia-entrada - R$ 29.

Lancha da Fibrafort

A Fibrafort é o maior fabricante de lanchas da América Latina. No Boat Show 2014, apresenta a nova F 400 Gran Coupé, a primeira lancha da linha Yacht, Tem dois camarotes, teto solar, ar-condicionado, espaço gourmet e dois motores 2X300 (380 HP, gasolina) ou ainda 2X300 a 370 HP (diesel).

