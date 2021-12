Frankfurt será o palco da estreia do novo BMW X1

A segunda geração do crossover X1 cresceu e será mostrada durante o Salão de Frankfurt 2015 em setembro. O carro chega ao mercado europeu com novidades no acabamento e dimensões maiores a partir de outubro. O novo BMW X1 tem ainda uma posição do motorista mais elevada e generoso espaço para quem senta no banco traseiro. O porta-malas foi ampliado também e saltará de 420 para 505 litros. Nos países europeus, o BMW X1 é vendido com quatro opções de motor (2.0 a gasolina de 192 cv e 28,5 kgfm ou 231 cv e 35,7 kgfm; e 2.0 a diesel com 150 cv e 33,6 kgfm ou 190 cv e 40,8 kgfm). Por aqui, o carro vem com motor flex.

Blog do Classiautos destaca trilha no deserto de Moab

O novo blog Classiautos na Trilha: um Diário de Aventura já está no ar no Portal A TARDE com vídeos, fotos e textos da viagem pelo deserto de Moab, nos Estados Unidos. O jornal A TARDE é o único do Norte e Nordeste presente na trip para testar protótipos e modelos 4x4 da Jeep. Acompanhe também nas redes sociais do jornal A TARDE (Instagram e Facebook) e no Twitter @classiautos.

Toyota em promoção

As revendas Topázio, Guebor e Terra Forte unem forças para realizar uma promoção-relâmpago para toda a linha Hilux no fim de semana. A picape da Toyota tem IPVA grátis e desconto de R$ 7.660 na versão CD SR, de tração 4x2, motor 2.7 flex, de 163 cv, e câmbio automático. Baixa dos atuais R$ 102.150 para R$ 94.660. Edson Moreno, gerente da Guebor, garante que esta é uma "compra racional". A Toyota apresenta a nova Hilux no Salão de Buenos Aires na semana que vem e lança a nova geração da picape em novembro.

Aceleradas...

Evento de motos



Entre os dias 24 e 28 de junho haverá a 23ª edição do Tiradentes Bike Fest, com estandes de venda de motos. A marca japonesa Yamaha apresenta as MT-07 e MT-09, além da Midnight Star 950 e a big trail aventureira XT 1200Z Super Ténéré.

Sentra 2016 no Brasil

A Nissan anuncia a venda do Sentra 2016. O sedã médio chega nas versões: 2.0 S (R$ 69.190), 2.0 SV (R$ 75.990), 2.0 SL sem teto solar (R$ 82.490) e 2.0 SL com teto solar (R$ 84.990).

adblock ativo