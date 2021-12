Fortaleza terá Track Day AMG no fim deste mês

Hugo Farias, executivo de vendas da Rodobens Salvador, revendedor de automóveis da Mercedes-Benz, já está colhendo os frutos à frente da marca na Bahia. Ele fortalece a venda dos modelos nacionalizados (Classe C e GLA) e dos carros da linha AMG. O grupo Rodobens, um dos principais revendedores da marca alemã no Brasil, promove o 1º Track Day AMG, na pista do autódromo de Fortaleza, entre os dias 19 e 21 deste mês. "É uma maneira espetacular de apresentar a nossa linha de carros AMG", reforça Hugo, explicando que os participantes terão uma oportunidade única de andar nos "carrões" e, principalmente, conhecer os equipamentos e dispositivos ofertados na linha AMG (GLA 45, CLA 45, A 45, C63 e AMG GT S).

O bólido AMG GT S vem com motorzão V8 4.0 biturbo, de 510 cavalos. O esportivo tem espaço para duas pessoas e teto de vidro. Destaca-se pela carroceria feita de alumínio e com peças de magnésio e fibra de carbono. O carro acelera em apenas 3,8 segundos no 0 a 100 km/h, chegando a 310 km/h.

Em breve, a Rodobens Salvador vai entrar no novo padrão mundial Black, da Mercedes-Benz.

Hyundai segura preço do ix35 e HB20S

As revendas Caoa estão com promoções que incluem os modelos HB20S e Ix35. O crossover montado em Anápolis (Goiás) tem preço a partir de R$ 99.990 e bate de frente com os rivais HR-V (Honda), Renegade (Jeep) e o novo Kicks (Nissan). Já o HB20S tem preço de R$ 57.990 para a opção Comfort Style 1.6 16V Flex, automático, o mesmo preço da versão HB20 sedã mecânico, com a mesma configuração, no Brasil.

Aceleradas...

Evoque nacional

A Land Rover já iniciou a distribuição das primeiras unidades do Evoque feito na fábrica em Itatiaia (RJ). O modelo nacional chega nas versões SE, SE Dynamic e HSE Dynamic.

Salão de SP 2016

A edição de 2016 do Salão de SP será realizada entre os dias 10 e 20 de novembro. O evento mudou de casa e agora será na zona sul, na São Paulo Expo. A promotora Reed-Alcântara confirmou 30 marcas e mais de 100 modelos expostos.

