Ford investe nos carros globais pelo mundo afora

A Ford tem um portfólio de veículos globais. Entre eles estão o EcoSport, o Ka, o Focus e o Ranger (veja fotos ao lado). O crossover EcoSport foi totalmente desenvolvido e ganhou produção a partir de 2003 no complexo da Ford em Camaçari. Pioneiro entre os SUVs compactos no Brasil, o EcoSport já está na segunda geração e hoje é vendido na China, Índia e em outros mercados pelo mundo afora.

Com a chegada de novos modelos (Honda HR-V, Jeep Renegade, Peugeot 2008, entre outros) no mercado brasileiro, a Ford deve trazer novidades. Na semana passada, houve aumento de preços. Vendida antes por R$ 68.490, a versão SE 1.6 sai agora por R$ 69.800. O SUV compacto em sua configuração topo da gama Titanium 2.0 com câmbio Powershift de dupla embreagem e seis velocidades tem valor sugerido de R$ 91.700.

O EcoSport é hoje o terceiro modelo mais vendido no Brasil, perdendo apenas para o Honda HR-V e Jeep Renegade. A Ford acaba de anunciar a venda do EcoSport na Austrália, O EcoSport "Shadow" tem como base a versão Titanium. Tem pacote visual e maior altura do solo (200 mm) e capacidade de imersão de 550 mm.

Peugeot Partner é um veículo multiúso

O segmento de transporte de carga tem opções de veículos para uso urbano. O Furgão Partner transporta até 800 kg. A Peugeot oferece o modelo que tem motor 1.6, de 113 cv e torque de 15,5 kgfm e câmbio manual de cinco marchas. O carro é um multiúso, com portas traseiras com limitadores de abertura de 90° e 180°. De série, vem com ar-condicionado, freios com ABS, air bag duplo e direção hidráulica.

Aceleradas...

Amargosa Moto Fest

O calendário de eventos do segmento de duas rodas tem data agendada para Amargosa. Entre os dias 2 e 4 de setembro, haverá o Amargosa Moto Fest, com bandas de rock e festa de aniversário do Moto Grupo 90 Graus.

Focus com Sync 3

A Ford apresentou o Focus 2017. De novidade, o avançado sistema Sync 3, com acesso ao Apple Car Play e Android Auto. Tem opções dos motores 2.0 Direct Flex (178 cavalos) e 1.6 Sigma Flex (135 cv).

