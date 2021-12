Fiat revela visual a picape Toro

(Foto: Divulgação | Fiat)

A Fiat revelou a primeira foto da picape Toro. O modelo só chega no começo do ano que vem e mistura visual de picape com elementos de crossover. A Toro será a rival direta da picape Duster Oroch. A Fiat usa a base do Renegade, com a tração 4x4, motor 2.0 diesel, de 170 cv, e câmbio automático de 9 velocidades. Tem a opção do propulsor 1.8 flex e soluções inéditas, como uma tampa bipartida no porta-malas. A nova Toro sai da fábrica de Goiana com exatos 4,915 metros - e capacidade para levar uma tonelada de carga.

Oroch começa a ser entregue na Bahia

A Renault promoveu um sábado para apresentar a picape Oroch em todo o Brasil. Em Salvador, a ação contou com a entrega das primeiras unidades da Duster Oroch, nas versões com cabine dupla e opções dos motores flex 1.6 e 2.0. Com valor inicial de

R$ 62.290, a nova picape traz direção hidráulica, ar-condicionado, vidros elétricos, alarme, travas elétricas, rodas de 16 polegadas, volante multifuncional, barras no teto, santantônio e protetor de caçamba. Transporta 650 kg (com ocupantes) e a caçamba a leva até 683 litros.

Toyota faz recall de Corolla e Fielder



A Toyota anunciou mais um recall no Brasil. Até agora, são 424.614 unidades de Corolla, Fielder Hilux e SW4, com falhas na estrutura do air bag dos modelos feitos entre janeiro de 2006 e dezembro de 2011. Desta vez, foram 40.045 Corolla e Fielder (abril de 2007 a fevereiro de 2008) com falha na bolsa do lado do passageiro. O air bag pode provocar "dispersão de fragmentos de metal para o interior do veículo". O serviço é gratuito.

Aceleradas...



Aracaju Moto Fest



A capital de Sergipe tem sido a sede de eventos bem interessantes. Depois da XIX edição do Jeep Show, é a vez das duas rodas. O Aracaju Moto Fest 2015 será entre os dias 12 e 14 de novembro e vai reunir motociclistas de estados da região Nordeste, inclusive motogrupos baianos, na área exclusiva da praça de eventos da orla.

Heine no Grupo Caoa



Com bom relacionamento na Bahia, Luiz Heine agora é o novo gerente da Caoa-Paralela. É a hora de bombar modelos como o Azera e New ix35.

