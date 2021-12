Fiat relança Mobi para bombar Way

Depois de um lançamento com pegada mais jovial e em cima de ações de marketing para promover o subcompacto Mobi, a Fiat deve estar revendo seus conceitos, usando até uma expressão de um comercial antigo da marca italiana no Brasil.

Agora, concentra seus esforços para apresentar a versão mais arrumada e cheia de itens que podem agradar aos jovens. O pequeno Mobi chega nas versões aventureiras Way e Way On, custando a partir de R$ 39.300 e, no topo de gama, R$ 43.800.

O Mobi Way On tem como diferenciais itens como rodas de liga-leve exclusivas de 14 polegadas, faróis de neblina, retrovisores externos elétricos (com função tilt-down) e repetidores de seta. Tem ainda sensor de estacionamento, Connect integrado ao painel com RDS, viva-voz Bluetooth e função Audio Streaming com comandos no volante, além de revestimento exclusivo em tecido bicolor, painel com acabamento preto brilhante, entre outros itens.

Desta vez, a Fiat correu para lançar um carro de visual agradável, mas esqueceu que os rivais têm motor 1.0, de três cilindros, e direção elétrica. Instalou seu motor Evo 1.0 16V e a direção hidráulica, que é boa, mas perde em dirigibilidade para a direção elétrica.

Kia divulga preço do Sportage 2016

A Kia lança na semana que vem o novo Sportage no Brasil. Importado da Coreia do Sul, o crossover - que é vendido em vários mercados do mundo - teve o preço divulgado, saindo por a partir de R$ 109.990. A versão mais cara custa R$ 134.990. O Sportage 2016 tem visual esportivo e ganhou mais tecnologia também. Sob o capô, traz motor 2.0 flex, de 167 cavalos, e câmbio automático de seis marchas, com opção de trocas sequenciais.

Aceleradas...

Recall para outubro

A Honda convoca donos da GL 1800 Gold Wing para substituição preventiva do sistema de air bag. O serviço só será feito a partir de 31 de outubro de 2016. O dispositivo pode não ser acionado em caso de colisão.

Avaliação ruim

Depois do Renault Kwid, versão indiana, levar nota zero nos testes do Global NCAP, os modelos 208 (Peugeot) e Picanto (Kia) passaram por avaliação do Latin NCAP, que deu apenas duas estrelas.

