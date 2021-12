Ferrari V12, 60 anos

Contar a história da Ferrari sem falar dos seus motores V12 é impossível. Seria como descrever a Tesla a um desconhecido sem explicar que a fabricante norte-americana é a referência em carros elétricos.

A história começa quando Enzo Ferrari encomenda do engenheiro Gioacchino Colombo um motor para seu primeiro carro de rua, a 125S, em 1947. A partir daquele dia, o propulsor equipou grande parte dos modelos da marca italiana. Podia ser um diminuto 1.5, ou um grande 4.9, como o da 412.

Apesar da opulência dos V12, os números de desempenho hoje parecem tímidos. Em 1949, a 166 Inter tinha um 2.0 V12 que a lançava aos 178 km/h de velocidade máxima. Quem busca um modelo desses hoje, contudo, não liga para desempenho: trata-se de um dos exemplares mais raros da Ferrari.

Nada comparado, entretanto, ao sucesso da família 250, nascida em 1953. Uma das histórias mais peculiares envolve personalidades da TV. Em 1961, o ator James Coburn comprou um modelo 250 GT SWB. Apaixonado pelo carro, fez questão que seu amigo, um certo Steve McQueen, experimentasse o esportivo – que acabaria na sua garagem, também. Em 2007, como tudo que envolve o nome de McQueen, seu 250 GT foi leiloado por US$ 2,3 milhões, bem acima do preço de mercado. Daí, quando se achava que aquele era um recorde de valorização imbatível, o apresentador britânico Chris Evans vai lá e arremata justamente o carro de Coburn, por estratosféricos US$ 7,9 milhões.

Em 1986 a Ferrari lança o 412, primeiro modelo da marca a contar com sistema ABS. Fabricado até 1989, teve apenas 576 unidades produzidas – e marcou o fim da era Colombo, após 42 anos de produção ininterrupta.

Ainda não sabemos se os carros elétricos de fato dominarão o mundo. Mas temos certeza de que, se houver uma exceção, se apenas um único motor a combustão puder existir, será um V12 da Ferrari.

