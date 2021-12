Estúdio italiano e Emerson Fittipaldi lançam supercarro

Não há salão mais adequado para o lançamento de um carro fora de série como o de Genebra, que segue até o próximo domingo. O evento suíço, por exemplo, é o único no qual a cultuada marca sueca Koenigsegg está presente – a concentração de bancos em Genebra atrai multimilionários, alvo de seus carros que ultrapassam os 1.000 cv de potência. Natural, portanto, que o Salão de Genebra tenha sido o escolhido pelo estúdio de designPininfarinaeopilotoEmerson Fittipaldi para lançar o EF7 Vision Gran Turismo. De exclusividade e clientes endinheirados ele entenderá: serão apenas 39 unidades fabricadas, cada uma com preço estimado em US$ 1 milhão, cerca de R$ 3,20 milhões. As primeiras unidades serão entregues apenas em agosto de 2018. “Por muitos anos eu tentei explicar para as pessoas como eu realmente me sinto atrás do volante de um carro de corrida. Toda a adrenalina que o faz querer mais. Isso é o que nosso time recriou no EF7”, conta ao A TARDE o bicampeão da Fórmula 1 (1972 e 1974) e campeão da Fórmula Indy (1989), além de duas vezes vencedor da 500 Milhas de Indianápolis (1989 e 1993) Emerson Fittipaldi.

Engenharia

Construído em fibra de carbono, o EF7 tem motor 4.8 V8 aspirado, de 600 cv. O desenho é Pininfarina,e a engenharia veio da HWA, empresa que pertence ao alemão Hans Werner Aufrecht, fundador da AMG, hoje a divisão de esportivos da Mercedes- Benz. Os números que envolvem o nome do carro e a quantidade de unidades produzidas estão ligados à vida e à carreira do piloto. Foram 36 vitórias nas duas categorias, além de três títulos mundiais – que vão batizar cada um dos 39 exemplares do EF7 produzidos. Quanto ao “7”, nada mais cabalístico: Emmo, como é chamado pelos fãs, tem sete filhos, sete netos, acaba de completar 70 anos e estreou na F-1 em 1970. E quanto ao sobrenome Gran Turismo, é que o supercarro estará no famoso game homônimo

