Enfim, chega o motor 1.0 de três cilindros ao hatch Uno

A onda dos motores com tecnologia de três cilindros virou febre nos modelos compactos (hatches e sedãs). E quem não tem está perdendo mercado ante os rivais (up!, Gol, Voyage, Fox, March, Versa, Ka, entre outros).

A Chevrolet comemora os bons números de vendas da dupla Onix e Prisma - ambos sem o motor 1.0 de três cilindros -, no segmento de carros de entrada. Já a Fiat percebeu que para ficar no topo da tabela tem que ter a tecnologia de três cilindros. Aí, anunciou a linha 2017 do hatch Uno com 1.0, de três cilindros, gerando 80 cavalos. De quebra, tem a opção do inédito propulsor 1.3 16V, com estimados 100 cv e 14 mkgf.

O Uno 2017 vem com mudanças visuais também. Ganha grade frontal com barras horizontais, além de para-choque redesenhado e novas rodas de liga-leve. A Fiat divulgou a imagem do Uno Sporting, o mais vistoso de todos. Tem adesivos nas portas, retrovisores na cor preta e tom vermelho no suporte dos faróis com máscara negra e de neblina e no friso da grade.

Ainda sem confirmação, o pequeno Mobi deve receber também o novo propulsor 1.0 12V.

Chevrolet valoriza sistema onstar na S10

A Chevrolet apresentou a S10 2017 mais equipada. Na S10 LTZ, o picapeiro ganhou o ajuste elétrico para o banco do motorista. O sistema OnStar está presente agora nas versões LS e LT. A S10 LS 2.8 diesel 4x2 sai por R$ 105.290 e entrega duplo air bag, freios ABS com EBD, rodas de aço de 16", ar-condicionado, travas e vidros elétricos, rádio com bluetooth e USB, direção elétrica e sistema de monitoramento da pressão dos pneus.

Z4 sai, chega Z5

Oficialmente, a BMW encerrou a produção do Z4. O esportivo Z5 é o sucessor do roadster e está sendo desenvolvido em parceria com a Toyota.

