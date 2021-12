Economia perigosa

Esta semana um novo levantamento feito pela Proteste, associação de consumidores, em São Paulo, mostra que segue frequente a adulteração de combustíveis vendidos ao consumidor. Inspeções desse tipo também são feitas na Bahia e todo ano mais de 100 postos são autuados no estado. As fraudes são sempre as mesmas: excesso de etanol adicionado à gasolina (o limite é 27,5%), excesso de solventes no lugar de etanol e até água adicionada ao combustível. Esses crimes também estão cada vez mais sutis na forma de apresentação ao consumidor. Por meio de botões e controles remotos, conforme o horário com maior ou menor risco de fiscalização, ferramentas adicionam combustível ruim ao veículo do consumidor, evitando por exemplo abastecer gasolina batizada em veículos que aparentam ter maior valor com maior risco do dono do carro processar o posto por exemplo.

Isso ocorre por vários motivos, tendo por base a gana do empresário de embolsar um pouco mais do que deveria na venda de combustíveis. Ao adicionar mais solventes que são baratos em relação ao etanol, há prejuízos muito maiores do que deixar o carro engasgando ao ligar ou na hora de uma retomada.

Usar álcool hidratado, que tem mais água na fórmula, para adicioná-lo à gasolina também muda todo o sistema de queima do combustível no motor, e incontáveis prejuízos além das falhas. A maior falha tem sido usar etanol demais adicionado à gasolina, uma vez que parte considerável da nossa frota usa motores flexíveis, que permitem o uso de gasolina ou do combustível vegetal em qualquer combinação. Em algumas dessas fiscalizações, funcionários e donos de postos chegam a usar mais da metade de um litro com etanol, enganando o consumidor que, no caso do carro flex, só perceberá esse crime com o menor rendimento do combustível. É o velho truque do gato por lebre.

Quando falamos de gasolina aditivada e gasolina com maior octanagem, ainda há uma boa parte de postos pelo país praticando crimes longe dos olhos dos fiscais, ou quem sabe com a anuência de alguns deles. A forma de se proteger é usar o hábito como escudo. Procurar abastecer sempre no mesmo posto. Em segundo lugar, procurar também o preço médio de cada região e não se enganar com promoções, uma vez que o combustível vem sempre do mesmo lugar e não há segredo. Em terceiro, pedir a nota fiscal de venda e guardá-la. Uma dica adicional e comprovar se o posto de bandeira de fato compra combustível do seu distribuidor e em caso de dúvida o consumidor tem o direito de ver a nota fiscal de compra.

Em caso de problemas com o motor do carro, vale a pena registrar a reclamação no site da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que tem o dever de fiscalizar o posto em questão. O consumidor tem ainda a possibilidade de processar o estabelecimento após pedir também nota fiscal do reparo com o mecânico de confiança. Comprovada a falha por combustível batizado, o Juizado Especial Cível irá julgar a ação, que pende para o consumidor lesado ter os danos pagos pelo responsável pelo posto de gasolina. Entrar na justiça e reclamar é importante, mas a primeira ação a ser tomada é não se deixar enganar por preços baixos e evitar abastecer em postos desconhecidos.

