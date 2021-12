Dura disputa

Ser um carro pequeno no Brasil não é fácil. É preciso ter muito espaço, desempenho satisfatório com consumo reduzido e baixo custo de manutenção. No passado, as montadoras perceberam o quanto o brasileiro aprecia um sedã pequeno, característica única entre os mercados automotivos do mundo.

O Ford Corcel nasceu essencialmente sedã, assim como o Volkswagen 1600 quatro portas, de vida curta e depois o Chevrolet Chevette. Nos anos 1980 eles voltaram com força quando nasceu o Voyage, o Fiat Oggi e depois o Prêmio. Na década seguinte eles foram perdendo espaço para os hatches mas voltaram a tempo de reconquistar o consumidor na virada dos anos 2000. Hoje o líder Chevrolet Prisma tem motor mais antiquado mas goza da boa fama de manutenção barata e melhor revenda, enquanto a verdadeira briga do Ka Sedã está com o HB20 que tem motor três cilindros como Ford, design que segue atual e maior prazo de garantia: 5 anos.

Para o Ka, as vantagens estão na disposição do seu motor 1.5, notadamente superior e o custo do seguro que é sempre menor em relação ao Hyundai. E a briga tende a se acentuar uma vez que a Chevrolet lançará em breve a família de motores três cilindros e uma nova geração do Onix e Prisma, que poderão se distanciar ainda mais em termos de liderança. No âmbito das versões automáticas, o Ford Ka oferece um bom câmbio de seis velocidades mas esbarra no preço alto na casa dos R$ 70 mil. Com esse preço o consumidor pode subir de nível e entrar no Fiat Cronos ou Volkswagen Virtus, sem falar em carros de outros segmentos como os SUVs compactos abaixo dessa linha de preço.

Esse mercado de transmissões mais confortáveis tem ainda uma jogada a favor da Volkswagen ao equipar Gol e Voyage com câmbio Aisin de seis marchas, o que já fez a dupla reagir e vender mais. Com a linha 2019, a Ford mostra que tem muito a apostar no seu filho menor e mais em conta, uma vez que parece desinteressada em vender o bom New Fiesta e Focus, que são carros com excelente dirigibilidade e tecnologia, mas que precisam de um posicionamento melhor de mercado e um empurrãozinho de marketing para vender mais.

Em um mercado tão sensível, escolher o melhor sedã pequeno está nas minúcias, uma vez que todos os veículos têm qualidades mas as principais virtudes desses carrinhos deve ser descoberta ao volante, coisa que o consumidor deve fazer sempre ao entrar em uma concessionária em busca de um carro familiar com porta-malas avantajado.

