Discovery fica mais moderno e conectado

Longe das antigas linhas quadradas, o Discovery chega este ano com “cara” do irmão Discovery Sport, modelo produzido na fábrica de Itatiaia (RJ). Apresentado no Salão de Paris 2016, o carro da Land Rover ganha lançamento mundial em fevereiro em Los Angeles, nos Estados Unidos. Desembarca logo com novidades como os sete assentos configurados por meio do smartphone. O novo Discovery tem tecnologia de carro semi-autônoma e, no mundo, há opções de motores de 180 cavalos a 340 cavalos. Destaque para o motor 4 cilindros movido a diesel, com 240 cavalos de potência. Eduardo Castro, gerente da Way (revenda Jaguar Land Rover), aguarda as primeiras unidades do novo Discovery para começo de maio.

Cipó tem Moto Fest para motociclistas

O calendário de eventos 2Rodas tem ainda o 2º Moto Fest Cidade Águas Termais, que ocorre em Cipó nos dias 27 a 29 de janeiro. O evento tem uma programação com shows de rock, exposição de motos e confraternização. Maiores informações no site da AMO-Bahia.

Jacobina terá festa dos motociclistas

O MC Índios do Asfalto é o organizador da Índios Moto Fest, evento para motociclistas da cidade de Jacobina. O encontro será entre os dias 10 e 12 de fevereiro, no Alto da Missão. Haverá recepção dos participantes, além de uma saborosa feijoada, shows e passeio turístico.

Audi solta modelo 2017 do A3 sedan

A Audi já soltou sua primeira novidade: é o sedã A3 2017 com motor 1.4 TFSi Flex nas versões Attration (R$ 115.190) e Ambiente (R$ 124.190). Produzido no Paraná, o modelo tem novo design de faróis, lanternas, grade e para-choques. Tem volante e alavanca de seta semelhante à do A4, novos difusores de ar, console central com botões de acesso ao media music

interface e duas entradas USB. Agora, as luzes internas são de LEDs. O menu do sistema MMI é igual ao do TT, A4 e

Q7. O motor 1.4 TFSI Flex gera 150 cv e 250 Nm de torque, auxiliados pela injeção direta de combustível na câmara de combustão e câmbioTiptronic de seis velocidades, com aletas atrás do volante. Há ainda freio de estacionamento de acionamento eletromecânico e as rodas são de alumínio com 16 polegadas.

