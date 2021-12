Creta chega e já causa furor entre os rivais

A Hyundai já enviou as primeiras unidades do Creta. Em Salvador, Cyrne Mustafá, gerente da Pateo (Retiro), aguarda o Open Day para as vendas do crossover, que é produzido na fábrica de Piracicaba (interior paulista). O crossover Creta ganhou destaque no Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro, e já causa furor entre os rivais. Honda HR-V e Jeep Renegade são hoje as referências do segmento iniciado pelo Ford EcoSport, que terá versão atualizada no primeiro semestre de 2017. O novo Creta custa R$ 72.990 na versão de entrada Atitude com motor 1.6 flex, de 130 cavalos, e câmbio manual, e R$ 99.490 na topo Prestigie com propulsor 2.0 flex, de 166 cavalos, e câmbio automático de seis velocidades.

Mobi ganha fôlego e vende em dezembro

O Fiat Mobi recebeu duras críticas no Brasil. A Fiat reconheceu o erro e já colhe os frutos do Mobi Drive com motor 1.0 flex de 3 cilindros. Em dezembro, emplacou 4.555 unidades no Brasil. No acumulado de 2016, registrou vendas de 28.731 carros.

JAC Motors agora na Avenida Paralela

A JAC Motors tem perdido suas revendas no Brasil. De duas, resta apenas uma loja em Salvador. Quem passa pela Alameda das Espatódeas se depara com o seguinte aviso (Estamos funcionando na Avenida Paralela, ao lado da Toulose (Citroën).

Chevrolet lança novo Tracker em Detroit

A Chevrolet já vende o novo Tracker no Brasil. O modelo ganhou destaque no salão de SP 2016 e está também exposto no Salão de Detroit. O crossover é produzido no México e, como carro-global, tem mudanças de acordo com o perfil dos consumidores. No Brasil, tem motor 1.4 turbo flex, de 153 cv, câmbio automático de seis velocidades e start/ stop. Sua versão de entrada custa R$ 79.990 e a topo da gama LTZ sai por a partir de R$ 92.990. Não tem nem controle de tração nem de estabilidade, mas vem com alerta de pontos cegos, conectividade via MyLink e OnStar, além de multimídia com Android Auto Apple Car Play. O Tracker ganhou grade ao estilo Cruze e novo painel. Sua suspensão foi recalibrada para aguentar as nossas estradas.

