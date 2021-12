Crescimento pesadão

A indústria automotiva segue dando claros sinais de recuperação neste ano com destaque para o segmento dos veículos pesados. Em um ano a comercialização de caminhões fabricados aqui cresceu 49%, reflexo da maior confiança na economia - que anima investidores em ampliar a capacidade de produção - e no aumento da demanda. Mas não é somente o aumento da demanda que explica este novo momento dos pesados mas a própria crise que envelheceu a frota já que muito transportadores adiaram a decisão de adquirir um novo veículo.

Nos últimos dez anos, os fabricantes de ônibus e caminhões não tinham uma visão mais clara de longo prazo para o setor. Em 2008 a crise abalou a indústria e a demanda que nem de longe foi só uma “marola”, prejudicou as vendas. Entre 2010 e 2011, breve recuperação para depois o segmento registrar quedas em série. Entre 2015 e 2016 a redução do mercado chegou a 31,6%, um abismo, durante o ponto mais doloroso da crise econômica.

Em 2016 voltamos aos patamares do final dos anos 1990. Em 2017, com mudanças importantes na política econômica já sob o governo Temer com austeridade fiscal o ciclo de quedas foi interrompido após cinco anos seguidos de quedas. Em 2018, tantos os veículos leves quanto os pesados voltaram a crescer em vendas.

Ainda com desemprego elevado, já temos condições bem favoráveis de melhorar a economia influenciando a ponta: no mercado de consumo, mas também na base, com cortes de gastos de custeio, austeridade máxima do governo e reformas que permitirão o retorno da capacidade de investir. Voltar vender caminhão é só o começo. Há condições de fortalecer um segmento que inclui todo o setor de transporte. Se o governo fizer sua lição de casa.

