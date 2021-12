Confira os destaques do mercado baiano

Depois de um período de férias, Rubens do Anjos, gerente da Danton, reforça uma ação de vendas com taxa zero para o financiamento da linha 208 e 2008 na Bahia. O crossover 2008 tem rivais como o Honda HRV, Renault Duster, Jeep Renegade e Ford EcoSport, mas tem mecânica ajustada e pacote amplo de itens nas versões Allure, Griffe e Grife THP, todas no plano com 55% de entrada e em 30 parcelas no financiamento. Rubens garante valores entre R$ 71.590 (Allure manual) e R$ 84.590 (Griffe THP). O modelo com transmissão automática tem preço sugerido de R$ 75.490 (Allure) e R$ R$ 81.890 (Griffe). Já o hatch 208 tem valor inicial de R$ 50.290 na versão Active 1.2, de três cilindros e 90 cv. No caso, a entrada é de 60%, mais 24 parcelas mensais.

Tabela de preços dos carros no canal Autos

A partir desta semana, a tabela de preços dos carros zero km e usados deve ser consultada no canal Autos do Portal A TARDE. De maneira mais simples e intuitiva, o leitor pode consultar o preço dos carros e motocicletas comercializados nas revendas da Bahia.

Classe C Coupé na loja Rodobens

Hugo Farias, executivo de vendas da Rodobens, já vende a versão Coupé do Classe C. A alemã Mercedes-Benz aposta no Classe C 250 Coupé com motor 2.0 turbo, de 211 cv, câmbio automático de 7 velocidades, rodas AMG de 17" e tração integral. Tem valor sugerido de R$ 245.900.

MG Veículos segue novo plano de revisões da Chery

Manoel Geremias, revendedor Chery (MG Veículos), garante as mudanças do novo plano de revisão indicado pela marca chinesa no país. Agora, a orientação é a de realizar a revisão com 10 mil km ou 12 meses - antes, era indicada a troca de óleo com 5 mil km. As revisões incluem a inspeção de pelo menos 31 itens (trocas de óleo, fluidos, filtros e correias). O pagamento pode ser feito em até três vezes no cartão de crédito.

