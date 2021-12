Compactos voltam com força em 2017

Que todas as marcas, das mais genéricas às mais luxuosas, têm ou terão SUVs no portfólio, não é novidade. A febre é tamanha por tal tipo de veículo que do

formato original nasceram variantes das mais impensáveis, como o SUV conversível e o SUV cupê. Só posso concluir que essas mutações nasceram para atender quem no fundo queria um cupê ou um conversível, mas para atender o atual status quo se rende a um utilitário esportivo.

Mas há outro tipo de carro que volta a receber maior atenção das montadoras. Um tanto estagnado desde 2014 – ano de estreia do VW Up! e da nova geração do Ford Ka –, o segmento de hatches compactos tomará para si os holofotes em 2017.

Esse movimento começou com o Argo, no último mês. O novo Fiat não é uma revolução no segmento, mas sim uma notória evolução diante de Palio e Punto, seus antecessores. Sua ampla gama de versões (sete no total) lhe permite brigar tanto com modelos mais “populares”, como Chevrolet Onix e Hyundai HB20, quanto com modelos de castas superiores, como Citroën C3 e Ford New Fiesta. Chega para ser protagonista.

Outra amostra do poder de fogo dos carros de entrada é o Renault Kwid. Lançado oficialmente no Salão de Buenos Aires (já possível compra-lo, embora as entregas comecem apenas em agosto), é o único representante das principais marcas vendido sob a barreira dos R$ 30 mil. É provável que as vendas se concentrem nas versões Zen (R$ 34.990) e Intense (R$ 39.990), mas é um tapa na cara da concorrência um carro de R$ 29.990 (versão Life) trazer de série airbags laterais – ainda que esse milagre acoberte a ausência de direção com assistência e travas e vidros elétricos.

Seu visual é bem resolvido e o interior é agradável, embora simples. O motor 1.0 3 cilindros promete dar conta de um carro leve, de apenas 790 kg.

E quem não assistirá passiva a esse desfile de compactos será a Volkswagen, que até o fim do ano lançará a nova geração do Polo, o inédito Virtus (sedã) e, quem sabe, até o Gol totalmente renovado.

