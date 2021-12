Com chegada para 2015 no Brasil, Mustang está nas alturas

A Ford colocou mais uma vez o Mustang nas alturas. Depois de expor o esportivo no terraço do Empire State Building, em Nova Iorque, agora o esportivo ficou no 112º andar do arranha-céu Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O pony car é rival direto do também cultuado Chevrolet Camaro, que em breve terá o seu maior concorrente em solo brasileiro.

Logo depois do Salão do Automóvel de SP, a Ford Brasil, enfim, garantiu a importação oficial do esportivo. O modelo chega em 2015 com o motor de produção Ford aspirado mais potente já feito, com mais de 500 cavalos de potência e torque acima de 55,3 kgfm.

Inspirado na ideia de Carroll Shelby, o Mustang GT350 tem motor V8 5.2 e câmbio manual de seis marchas. O esportivo surpreende pelo visual e, principalmente, pela sua mecânica de alta performance - com o diferencial Torsen de deslizamento limitado - que garante uma maior capacidade nas aceleradas, na tração e na aderência das curvas.

Nada como um esportivo com freios ABS de discos dianteiros de 394 mm com seis pistões Brembo e traseiros de 380 mm com quatro pistões, rodas de alumínio extraforte de 19 polegadas, pneus Michelin Pilot Super Sport e sistema de controles de estabilidade e de tração.

Na prática, o Mustang Shelby GT350 acelera com seu V8 e para com extrema segurança também. Ainda sem preço, especula-se que o Shelby GT350 chegará na faixa dos R$ 250 mil.

Cruze 2015 chega agora da Argentina

A Chevrolet lança hoje o Cruze 2015 com visual moderno. Agora, o sedã médio é produzido na fábrica de Rosário, na Argentina. O modelo incorporou mudanças, ganhando conjunto frontal com grade maior, acabamento cromado e luzes diurnas em LED. Sob o capô, um novo mapeamento eletrônico no motor 1.8 Ecotec Flex, de 144 cv, auxiliado pela 2ª geração do câmbio automático de seis velocidades. Confira os preços e versões no canal Motor, do Portal A TARDE.

Aceleradas...

Jeep na Bahia

O Grupo Parvi iniciou as obras civis das três lojas Jeep na Bahia. As duas revendas de Salvador (Barros Reis e Paralela) e a de Feira de Santana (ao lado da Bremen) devem estar prontas em fevereiro. O Jeep Renegade sairá da fábrica pernambucana de Goiana e deverá ser lançado em abril de 2015.

Motos em Amargosa

Um dos maiores eventos de motos do Norte e Nordeste do Brasil, o encontro de Amargosa encerra o calendário 2014, entre os dias 4 a 7 de dezembro, na Praça do Bosque.

