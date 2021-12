Clubman já à venda na Haus Motors

Apresentado com destaque no Salão de Frankfurt 2015, o novo Mini S Clubman inova com suas seis portas e já está à venda na Haus Motors, revenda exclusiva da Mini na capital baiana. Custando a partir de R$ 179.950, o novo Mini Copper S Clubman é mais longo e mais largo. Tem inéditas duas portas no compartimento de carga, ampliando a versatilidade do veículo. Seu pacote de segurança, conectividade e tecnologia é vasto. Traz parking assistant, aviso de colisão dianteira, pneu ranflat e multimídia de 8,8" com GPS, Bluetooth, entrada USB e 20 GB de memória. Seu motor 2.0 turbo gera 192 cv e 28,5 kgfm de torque, auxiliado pelo câmbio automático de oito velocidades.



Ford define seus lançamentos em 2016

A Ford já definiu sua série de lançamentos para 2016. Começa com a Ranger, que chega ao Brasil a partir de abril. Em maio, surge o novo Edge. Já o Fusion reestilizado no 2º semestre. Mas antes a Ford prepara o lançamento do Fiesta Sport com motor 1.0 EcoBoost (turbo e de injeção direta de combustível). O SUV baiano EcoSport só ganha melhorias visuais na sua 2ª geração no fim do ano, com prévia no Salão do Automóvel de São Paulo, entre os dias 10 e 20 de novembro, no Centro de Exposições Imigrantes.

Fiat lança Palio Sporting 1.6 SE Blue Edition

A Fiat, marca líder de vendas de veículos no Brasil, amargou a perda da liderança do Palio. No ano passado, o Onix (Chevrolet) ficou com o trono no País. Mas, a marca italiana já iniciou 2016 com a nova série Palio Sporting 1.6 SE Blue Edition, que sai por R$ 55.140 e vem com rodas de liga, volante com comandos e em couro, teto Solar Elétrico Sky Wind, além de acabamento caprichado e visual esportivo com apliques e adesivos

Aceleradas...

BMW tem X1 nacional

A BMW iniciou as vendas do X1 produzido na fábrica de Araquari (SC). Em Salvador, chega por R$ 166.950 (20 GP), R$ 179.950 (20 X-Line), 20 GP Sport com teto solar (R$ 185.950) e a topo da gama 25i 4x4 (R$ 199.950).

Menos financiamento

A compra de veículos por meio de financiamento no Brasil caiu 16,9% em 2015. O recuo maior foi a de carros novos (26%). Em dezembro, foram vendidos 465,5 mil veículos no crédito bancário.

