Civic ganha inédito motor 1.5 turbo

Apresentado mundialmente no Salão de Detroit em janeiro, o New Civic chega à 10ª geração ao Brasil. A Honda fez um avant-première em São Paulo e soltou todos os detalhes do modelo, que quer voltar ao topo do segmento dominado pelo Corolla, da Toyota.

O Civic 2017 será nas cinco versões Sport 2.0 manual (R$ 87.900), Sport 2.0 automático (R$ 94.900), além da EX 2.0 automático (R$ 98.400), EXL 2.0 automático (R$ 105.900) e a Touring 1.5 turbo automático (R$ 124.900).

A Honda inicia o período de pré-venda no sábado. Entre as novidades, a nova plataforma. Agora, há a oferta de dois motores (o 2.0 flex com 155 cavalos e o 1.5 turbo, de 173 cavalos), além de dois tipos de câmbio (manual de seis marchas e automático CVT) e direção elétrica, inédita no modelo. O porta-malas é de 525 litros.

O pacote de segurança inclui sensor de ponto cego, controles de tração e de estabilidade, sensores de estacionamento e air bags frontais, laterais e tipo cortina. O multimídia tem câmera de ré, entrada HDMI e telas de 5" ou 7". O ar-condicionado é digital e é dualzone na versão mais cara.



Série Ocean para hatch e sedã HB20 no país

Depois da reestilização e da oferta do motor 1.0 turbo, de 105 cavalos, a Hyundai amplia o leque de opções da família HB20. Os modelos hatch e sedã ganham versão especial Ocean, com produção limitada em seis mil unidades com grade exclusiva, rodas diamantadas de 15", bancos de couro e multimídia blueMedia® de série. A Série Ocean é baseada na versão Comfort Plus. Parte dos R$ 49.755 (hatch 1.0 5MT) e vai até R$ 64.685 (1.6 6AT).

Aceleradas...

Discovery Graphite

A Land Rover traz a edição limitada Discovery Graphite. São apenas 56 unidades baseadas na versão SE. Tem motor SDV6 com 256 cv e transmissão automática de oito velocidades. Sai pela bagatela de R$ 363.784.

Ix35 quer seu espaço

Na onda dos crossover, a Hyundai Caoa oferece o ix35 com taxa zero. Montado em Anápolis, o SUV sai por R$ 99.990, com entrada a partir de 60% e saldo financiado em até 24 parcelas.

