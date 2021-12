Civic 10 roda em test drive pelas ruas de Salvador

A Avenida Magalhães Neto virou point de test drive do novo Civic na capital baiana. A 10ª geração do sedã da Honda é visto com cliente e consultor de vendas a bordo. É a melhor maneira de conhecer o Civic 10: andando. Ismael Oliveira, diretor comercial da Imperial Honda, está entusiasmado com a clientela nas lojas. O modelo está à venda nas versões Sport manual (R$ 87.900), Sport com câmbio CVT (R$ 94.900), EX CVT (R$ 98.400), EXL CVT:

R$ 105.900 e a topo da gama Touring (R$ 124.900). Há opção do motor 2.0 flex, de até 155 cavalos. A inédita versão turbinada do Civic, a Touring, tem propulsor 1.5, de 173 cavalos, e pacotaço de equipamentos.

Lexus com taxa zero no crossover NX 200t

A luxuosa Lexus cresce. Luiz Oliveira, gerente da revenda baiana, oferece o crossover NX 200t F-Sport com plano de financiamento de taxa zero. O utilitário premium sai de R$ 248 mil para R$ 239 mil, com entrada de 60% do valor e mais 24 parcelas. "É um carro único", garante.

Consórcio é boa opção na compra

Flávio Ceschini, da Salvador Consórcio, está otimista com a retomada das vendas de carros (zero km e seminovos). Na festa de lançamento do A TARDE Autos, disse: "Sem tanta burocracia, é possível comprar carro zero ou usado por meio de consórcio. Você define o carro e seu plano", reforça.

Esquadrão Águia e Moto Grupo da Bahia em festa

Consultor do A TARDE Autos, o motociclista Osvaldo Meron faz dupla comemoração no próximo domingo. É a festa de aniversário do Esquadrão de Motociclistas Águia PM-BA, fundado no mesmo dia do Moto Grupo da Bahia no dia 7 de setembro de 1975. Meron fundou o Moto Grupo para discutir segurança e oferecer lazer aos amantes das duas rodas. Durante todo o domingo, adiantou o major Marcelo Grun, comandante do Esquadrão Águia, a PM baiana promove o IV Moto Passeio do Águia, com saída de Ondina, passando pela orla até o Wet'n Wild. Haverá bandas de rock, food truck e atrações diversas no evento. "São décadas de atividades e sempre é bom lembrar: sem óbito de integrante em eventos realizados pelo grupo", ressalta Meron.

