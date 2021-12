Citroën terá novo carro nacional em 2018

Da planta do Grupo PSA em Porto Real (RJ) saem, atualmente, os Citroën C3 e Aircross e os Peugeot 208 e 2008. Um quinto elemento estreará no próximo ano.

“Em 2018 vamos ter uma novidade importante para a Citroën. Um produto fabricado no Brasil, que vai recolocar a marca numa dinâmica de crescimento”, confirmou à Auto Brasil Carlos Gomes, Vice-Presidente do conglomerado francês para a América do Sul.

O executivo português contou o milagre, mas não disse o nome do santo. Mas outro membro da cúpula da PSA garantiu à Coluna que tal carro será baseado na plataforma PF1, a mesma estrutura dos autuais Peugeot e Citroën.

Como o segmento do momento é o de SUVs compactos e a Citroën está fora dele, um candidato é o Cactus, espécie de hatch anabolizado que por aqui seria evidentemente embalado como concorrente de Honda HR-V, Jeep Renegade, Ford EcoSport e companhia. A seu favor está a plataforma PF1, base de todos os Peugeot e Citroën fabricados localmente.

Interior tem acabamento ainda mais sofisticado do que o visto nos carros do grupo atualmente. Ponto polêmico é o protetor de borracha das laterais, mas fácil de ser adaptado ao gosto brasileiro.

Menos provável, mas possível, é o novo C3 Aircross. Há uma pegada mais típica de SUV, o que pode ser uma vantagem frente ao excêntrico (até no nome) C4 Cactus. Sua plataforma também é a PF1.

Há, contudo, um terceiro candidato, que pareceria improvável para nosso mercado não fosse outra dica do segundo executivo consultado pela Coluna: “dê uma olhada no que temos no mercado chinês. Pode ser um caminho”.

Bom, na China a Citroën tem produtos muito específicos para o mercado local, com pouca conexão com o Brasil. C4 Aircross e C5 Aircross? Competiriam num patamar acima daquele que a marca precisa preencher por aqui.

Por que não o C3-XR? Tem porte de SUV compacto e, bingo!, também é baseado na tal plataforma PF1.

adblock ativo