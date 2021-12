Citroën solta valores do C3 com motor 1.2 Puretech

A junção de empresas sempre traz frutos. No caso do Grupo PSA, as francesas Citroën e Peugeot compartilham projetos de carros, usando plataformas iguais, e planos futuros também.

O uso de motores mais eficientes já é uma realidade tanto na Peugeot quanto na Citroën. No Brasil, a tecnologia Puretech - com o motor 1.2 flex, de três cilindros - chegou primeiro ao 208 (Peugeot) e, agora, ao C3 (Citroën).

O hatch C3 chega ao mercado brasileiro com o novo propulsor nas versões Origine, Tendance e Attraction, com valor inicial de R$ 46.490. O motor Puretech 1.2 flex substitui o 1.5 Flex nas versões Origine, Attraction e Tendance. Destaca-se pela ausência de tanquinho da partida a frio do motor e torque de 127 Nm a 2.750 rpm e potência de 90 cavalos a 5.750 rpm, reunindo tecnologias de última geração para garantir eficiência energética com baixo consumo. Tem média de consumo na faixa dos 16 km/litro e já recebeu a classificação "AAA" no programa "Etiqueta Nacional de Conservação de Energia", do Inmetro.

A Citroën equipa o novo C3 Puretech com multimídia que oferece sistema de emparelhamento de smartphone sobre a tela de 7''.

Lexus baixa preço do híbrido CT 200h no mercado nacional

Sem uma política avançada de incentivos dos carros híbridos e elétricos, o Brasil tem poucas opções neste segmento. A Lexus, subsidiária de luxo da japonesa Toyota, reduziu o valor do híbrido CT 200h. São quase R$ 13 mil a menos, oferecendo o modelo por R$ 149.900. A versão CT 200h Eco sai por R$ 141.090. O híbrido CT 200h tem isenção para o rodízio municipal em São Paulo e desconto de 50% no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O Lexus CT 200h utiliza dois motores: um a gasolina e outro elétrico, que juntos geram potência combinada de 136 cavalos.

Aceleradas...

Fiddle III no Brasil

A Dafra começou a vender a nova Fiddle III, modelo feito em parceria com a taiwanesa SYM. A moto foi destaque no Salão 2Rodas 2017 e chega por R$ 11.390. Tem o motor monocilíndrico de 124,6 cc, de 10,4 cv e 0,87 kgfm de torque, e câmbio CVT.

Kicks mexicano

A japonesa Nissan prepara a chegada do Kicks, carro oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O crossover terá motor 1.6 flex, de 114 cv, e câmbio CVT. Tem preço entre R$ 89 mil e R$ 93.500.

adblock ativo