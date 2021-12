Citroën instala motor 1.2, de três cilindros, no hatch C3

O Grupo PSA reúne as francesas Peugeot e Citroën no mundo. No mês passado, a Peugeot lançou o 208 com motor 1.2 flex, de três cilindros. Na época, já era certo o compartilhamento do moderno propulsor da família Pure Tech no irmão C3, produzido também na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, a Citroën anunciou que o C3 agora vem equipado com motor 1.2 três cilindros flex da família PureTech, o mesmo do Peugeot 208.

O hatch C3 vem com o motor 1.2 que, de acordo com dados do fabricante, faz média de 16,6 km/l na estrada com gasolina.

O modelo da Citroën ganha assim um propulsor eficiente e potente também, já que gera 90 cavalos. O motor de três cilindros é produzido na França e substitui o antigo 1.5, de quatro cilindros e 93 cavalos. Assim, a Citroën equipa as configurações C3 1.2 Origine (R$ 46.490), C3 1.2 Attraction (R$ 49.990) e C3 1.2 Tendance (R$ 52.690).

De série, o C3 entrega direção elétrica, mais leve e eficiente, air bag duplo, freios ABS com EBD, ar-condicionado, vidros e travas elétricas. Na versão mais cara há multimídia com conectividade, além de luzes diurnas de LED, faróis de neblina, sensor de chuva e rodas de liga leve de 15 polegadas.

Fiat inclui picape Toro na lista do recall

Igual ao Jeep Renegade, a FCA incluiu a picape Toro em um recall no Brasil. Ambos os modelos são feitos em Pernambuco. No caso do modelo da Fiat, o problema ocorreu com a versão a diesel. De acordo com o comunicado de recall divulgado na última segunda-feira, há risco de o estepe cair do suporte, localizado sob a caçamba do veículo. Ao todo, são 3.825 unidades. A FCA informa ainda que "foi detectado que o dispositivo de trava do suporte poderá se destravar com o veículo em movimento, provocando a queda do estepe", o que pode ocasionar danos físicos e materiais aos consumidores ou terceiros. O agendamento da troca da trava é gratuito e pode ser realizado em 30 minutos. Maiores informações pelo 0800 707 1000.

Aceleradas...

Bravo na Farm Show

A Bravo, revenda de caminhões Volkswagen e MAN, está com estande na Bahia Farm Show, a maior feira de agronegócios do Norte/Nordeste, que ocorre até o próximo sábado, em Luís Eduardo Magalhães. Entre os modelos expostos está o MAN TGX 28.440 com 440 cavalos.

Novo Cruze em junho

A nova geração do Cruze será lançada na semana que vem. Feito em Rosário (Argentina), o novo sedã chega nas revendas em meados de junho. O estoque atual de Cruze tem desconto para quem deseja comprar. O novo sedã Cruze terá motor 1.4 turbo com injeção direta, de 150 cavalos e 24,5 mkgf de torque, substituindo o 1.8, de 140 cavalos.

