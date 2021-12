Cinco SUVs para uma marca

Já faz um tempo que a Volkswagen acordou de um longo período de hibernação. Passou um bom tempo nadando de braçada com o Gol, líder em vendas por 27 anos, com o combalido Fox e a perua Space Fox, sem qualquer pretensão entre os utilitários, e por isso mesmo a Saveiro foi ultrapassada, faz tempo, pela Fiat Strada. Mas a ofensiva que começou com o Polo, que chegou há pouco mais de um ano, atualizou a base dos novos veículos com a plataforma modular MQB e tem feito a montadora alemã crescer um bocado.

Entre janeiro e setembro de 2018 a Volkswagen cresceu 34% em vendas quando comparadas ao mesmo período do ano passado. Foi 2,5 vezes a mais que a média do mercado, que se recuperou da queda no período da crise com 13% de crescimento. Agora atenta ao que o consumidor quer, a Volkswagen enxerga no T-Cross sua grande aposta e irá cercar todas as frentes dos SUVs com produtos novos, tal qual já o fez com o Tiguan All Space lançado no primeiro semestre.

No caso do T-Cross, que virá para concorrer com outros 13 produtos entre os modelos compactos desse segmento, o preço ficará entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. Mas vem muito mais por aí.

Para brigar com o Jeep Compass, o Tarek ficará posicionado abaixo do Tiguan, com preços entre R$ 100 mil e R$ 120 mil, com a vantagem do espaço mais generoso e porte maior, dois trunfos do líder ianque que a Volkswagen quer combater. O Tiguan, hoje posicionado entre R$ 124 mil e R$ 180 mil, terá ainda um companheiro no andar de cima: o Atlas. Para a faixa de R$ 200 mil, o grandalhão foi concebido para o mercado norte-americano. Tem cinco metros de comprimento, quase dois metros de largura e 1,77 m de altura, sendo maior e mais longo que o Touareg atual.

O quinto modelo é um SUV baseado no... Up! Com nome provisório de T-Track ou T-Roc, terá visual cupê e será um verdadeiro curinga no portfólio da marca. Se olharmos a linha da Volkswagen hoje, há Gol, Up e o Fox que podem virar um único veículo, que pode estrear como SUV e aos poucos ganhar versões mais em conta substituindo a linha atual. Fontes ligadas à marca afirmam que esse carro já está quase pronto e até o sindicato dos metalúrgicos, de forte influência sobre a unidade Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP), já negociou a produção de um novo veículo na fábrica. O mini SUV deverá custar até R$ 70 mil, para combater as versões aventureiras dos compactos como Ka Freestyle, Onix Activ, as versões mais baratas do Ford EcoSport e dos SUVs chineses, como o Caoa--Chery Tiggo 2 e o JAC Motors T40.

Assim, com um line up completo, a Volkswagen será a marca com maior presença nos segmentos de utilitários esportivos de olho na preferência do consumidor.

