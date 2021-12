Chevrolet melhora a oferta do Trailblazer no Brasil

Na turbulência da convocação do recall para o Sonic (6.822 unidades) e o Tracker (987), a Chevrolet do Brasil anuncia o Trailblazer 2015. Ganhou melhorias na suspensão (recalibração) e no acabamento. Porém a grande novidade está escondida sob o capô: o propulsor 3.6 HFV6 a gasolina traz agora sistema de injeção direta, jogando a potência para 277 cv - são 38 cavalos a mais - e torque de 34,5 kgfm, com o câmbio automático de seis velocidades. Para enfrentar o Toyota SW4, o utilitário incorporou uma forração de couro bicolor para os bancos e painel com detalhes em preto brilhante. De série, traz air bags laterais e de cortina, controles eletrônicos de tração e de estabilidade e o controle de balanço de reboque, que aciona automaticamente os freios e reduz o torque do motor, caso seja detectada alteração da trajetória do trailer. Tem três fileiras de assentos para transportar sete pessoas. O modelo é ofertado ainda com a opção do motor 2.8 turbodiesel, de 200 cavalos e 51 kgfm de torque.

Ka hatch 1.5 chega a partir de novembro

A Ford quer elevar para 10 mil unidades vendidas da família Ka no Brasil. Para tanto, já começou a venda do Ka+ (sedã) e da versão hatch com o motor 1.5 Sigma flex, de 110 cv. O Ka hatch 1.5 parte de R$ 40.390 e chega nas versões SE, SE Plus e SEL. Entre os itens de série, vem com ar-condicionado, direção elétrica, air bag duplo, freios ABS com EBD, vidros elétricos e travas elétricas, 21 porta-objetos e porta-malas de 257 litros.

Grand Santa Fé tem pacotaço de itens

Na semana passada, andei no novo Grand Santa Fé na capital paulista. A Hyundai caprichou no acabamento e nos equipamentos ofertados. Sob o capô, o Grand Santa Fé tem o motor 3.3 V6 Lambda II, de 270 cv e torque de 32,4 kgfm, auxiliado pela transmissão automática de seis marchas. Oferece conforto e pacote de segurança, como sistema de frenagem em declives, controles eletrônicos de estabilidade e tração, além da sistema 4X4 Active on-Demand 4WD. Parte dos R$ R$ 173.900

Harley apresenta linha 2015 de motos

Aproveitando o Harley Days em São Paulo, a marca americana anunciou o lançamento da linha 2015 de motocicletas no Brasil. Entre os modelos estão a Street Glide Special, Low Rider, Street Bob, CVO Street Glide e CVO Limited. A linha Softail incorpora a nova Breakout, além das conhecidas Fat Boy e a Deluxe. A versão Heritage Softail Classic tem sissy-bar, para-brisa king-size removível e saddlebags de couro. Tem um assento ergonômico e tanque com capacidade para 18,9 litros de combustível.

