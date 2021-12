Chevrolet lança série limitada Cobalt Graphite por R$ 61.150

Em quatro anos, a Chevrolet conseguiu renovar seu portfólio de veículos no Brasil. Atualmente, oferece modelos que caíram no gosto do mercado nacional (Onix, Prisma, Cobalt e Spin). O sedã compacto Cobalt é o segundo mais vendido, perdendo apenas para o Honda City (11.005 unidades contra as 9.256 carros) no período de janeiro a abril de 2015. Esta semana, chega a série limitada topo da gama Cobalt Graphite, com motor 1.8, de 108 cv, e transmissão automática de seis velocidades. Destaca-se pelo MyLink com tela de 7" sensível ao toque e assinatura Graphite na tampa traseira, coluna central, soleira das portas e nos bancos. São apenas três mil unidades.

Saveiro Rock in Rio sai por R$ 60.390



Depois da dupla Gol e Fox, a série especial Rock in Rio chega à picape leve Saveiro. A Volkswagen, patrocinadora do evento musical que completa 30 anos, reforçou o visual da Saveiro com faixas pretas nas colunas centrais, faróis duplos e lanternas escurecidas. A Saveiro Rock in Rio tem cabine dupla, motor 1.6 MSI (104 cv) e um amplo pacote de itens. Destaque para o som e o I-System, além de detalhes em alusão ao festival.

Mobil apresenta óleo na Bahia Farm Show

A Mobil Delvac é uma das empresas automotivos na 11ª edição da Bahia Farm Show, que prossegue até sábado, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano. A fabricante de lubrificantes apresenta o novo Mobilfluid 426, produto lubrificante de multiúso e desempenho para tratores, podendo ser usado para transmissões, embreagens, tomada de potência e sistemas hidráulicos de máquinas agrícolas. No evento, o distribuidor Gagliardi representa a marca em parte do estado da Bahia.

Recall da Lexus



A Lexus, divisão de luxo vendida na Terra Forte em Salvador, convoca 23 unidades do crossover NX 200t para recall. Os veículos podem apresentar falhas no atuador do sistema ABS. Informações pelo SAC 0800 703 02 06.

Segunda loja Carmel



A Carmel, revenda da Chrysler, inaugura sua segunda loja (na praia da Paciência, Rio Vermelho) em julho. O gerente Paulo Vaz diz que as vendas Jeep Renegade devem aumentar a partir de agosto

