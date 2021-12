Carros com design icônico

O Fusca tinha design circular e aerodinâmico diante dos carros de sua época. Os jatos supersônicos dos anos 1950 inspiraram a indústria automotiva na década seguinte em carros como o AMC Ambassador, Chevrolet Corvette e Impala, Buick Riviera e tantos outros. O que tem em comum estes modelos que atravessam décadas mantendo referência em estilo que influencia produtos até hoje? Enxergaram além do tempo. O próprio Renegade, um produto separado do seu conceito original dos utilitários feitos para a guerra nos anos 1940, e que embora tenha outro propósito nos nossos dias, se mantém fiel à inspiração de seis décadas passadas.

O renomado designer Fred Gelli compreende esses fenômenos do design e afirma que produtos icônicos, como a garrafa curvilínea da Coca-Cola, ilustram esse fenômeno que já ganhou a pop att há muito tempo. Gelli desenvolveu no Brasil a nova identidade visual das latas da Coca-Cola, que mantém o visual tradicional vermelho mas com uma tarja superior que acompanha a identidade de cada produto: Normal, Zero e Stevia. “O Briefing era que a marca estava perdendo identidade e a força da cor vermelha que identifica seus produtos”, diz.

O designer da Tátil Ideias também criou o logo dos jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, baseado nos arquétipos que mostram a união das civilizações. Ele traduz que o design capaz de enxergar além do tempo, é que irá criar um desenho de um carro inovador e marcante. “Basta ver o desenho de Dieter Rams nos produtos da Braun que estavam muito à frente do seu tempo, enxergando além das tendências, e que está presente em releituras dos produtos da Apple por exemplo”, explica o designer.

Assim Gelli traduz que as soluções de estilo que miram o passado e releem o futuro tendem a marcar a percepção positiva de um produto. Basta ver clássicos recentes como o Dodge Challenger inspirado nos modelos do final dos anos 1960 e o próprio Chrysler PT Cruiser, em si uma releitura de carros dos anos 1930. Eles vão além de uma receita atual, se mesclam ao tempo e ditam tendências.

