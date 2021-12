BMWF700 GS reforça perfil estradeiro

A nova moto F700 GS botou, literalmente, a BMW no rumo da estrada. Para Alexandre Cabral, gerente da Haus Motors (revenda exclusiva Mini, BMW e da divisão BMW Motorrad em Salvador), a moto aumenta o leque dos modelos estradeiros. “É uma média cilindrada e de pegada forte”, acrescenta Cabral. A moto é bem equipada e traz sistema de controle de tração e BMW Motorrad ABS, freios dianteiro de disco duplo,manoplas com aquecimento, computador de bordo e controle de pressão. O motor tem potência de 75 hp na faixa dos 7 mil rpm. Para garantir a viagem, a BMW recalibrou suspensão e o próprio motor da F700. Destaque para a altura do banco de 820 mm em relação ao chão. Preço: R$ 40.500.

Nordeste ainda está fora dos planos de revendas Ducati

A Ducati amplia em 2017 a rede de revendas no Brasil. Inaugura a 2ª loja em SP, no bairro da Moóca. Hoje, já tem em SP, Campinas, BH, Curitiba, Goiânia e Brasília. Este ano, abre em Florianópolis, Porto Alegre, Ribeirão Preto e RJ. No Nordeste, não há planos.

Grupo GNC deve abrir loja Volvo Cars na capital cearense

O grupo baiano GNC, que atua no setor de veículos em vários estados do Brasil, está em negociações com a sueca Volvo para abrir uma loja da marca em Fortaleza (Ceará). Geo Coelho, diretor do grupo GNC, garantiu que o processo está bem adiantado.

XC90 híbrido já está à venda em Salvador

Na capital baiana, a loja do Horto Florestal da Volvo Cars deve receber investimentos para entrar no padrão global da marca. De acordo com Adriano Santos, gerente-geral da revenda Volvo, o grupo Rota Premium já tem até o novo XC90 Híbrido, nas versões Inscription (R$ 456.950) e Excellence (R$ 519,950).O crossover XC90 Hybrid tem lançamento agendado para o dia 13 de março, em São Paulo. Sob o comando da chinesa Geely, a Volvo traça o caminho para o utilitário XC90 com propulsão híbrido plug-in, usando um motor de quatro cilindros 2.0 turbo com compressor a gasolina de 318 cavalos, aliado ao elétrico de 82 cv, gerando ao todo 400 cavalos.OXC90 T8 briga com Audi Q7,BMWX5 e a dupla da Land Rover, Discovery e Range Rover Sport. É um carro high-tech e ecológico.

