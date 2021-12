BMW G 310 R custará R$ 21.900

Agora só falta saber como anda a G 310 R. Revelada como conceito no Salão Duas Rodas de 2015, a nova moto da BMW primeiro criou a expectativa em torno do seu desenho final. Depois, nos perguntávamos quanto custaria um modelo de baixa cilindrada de uma marca premium, que tem modelos acima dos R$ 100 mil.

A BMW anunciou na última segunda-feira (19) que a G 310 R custará R$ 21.900, já com freios ABS de série. Chega às concessionárias a partir do segundo semestre. Para montá-la em Manaus (BA), a marca investiu 4 milhões de euros em tecnologias, equipamentos e treinamento de pessoal.

Seu motor monocilíndrico de 313 cm³, refrigerado a água e com comando duplo de válvulas, gera 34 cv de potência a 9.200 rpm e torque máximo de 2,8 kgfm a 7.500 rpm. O câmbio é de seis marchas. Destaque para a suspensão dianteira, do tipo invertida, como em modelos mais caros da marca. No painel de instrumentos, há o essencial, como consumo, autonomia e temperatura do motor.

Embora esteja na mesma faixa de modelos populares, como Honda CB Twister e Yamaha Fazer 250, é em produtos mais sofisticados que a nova BMW mira: KTM 390 Duke e Kawasaki Z300 são os principais. As duas são pioneiras quando o assunto é marca premium atuando em segmentos de baixa cilindrada, mas a BMW levará vantagem na rede de concessionárias, mais capilarizada. Sem falar no elemento aspiracional, mais forte quando se trata de produtos da empresa alemã.

Na sequencia, possivelmente como lançamento de abertura de 2018, vem a G 310 GS, cuja base é a mesma da 310 R (“R” de Roadster, ou estradeira). Contudo, seu apelo é mais aventureiro, com suspensão mais elevada e carenagem distinta.

Com ela, a BMW expandirá a linha GS, um dos seus ícones sobre rodas, composto pelos modelos F700 GS, F800 GS e R 1200 GS – além de suas variantes aventureiras. E, sobretudo, tornará a gama GS acessível: atualmente, a porta de entrada está na faixa dos R$ 40 mil, distante da maioria dos motociclistas.

