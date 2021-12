Bahia HD promove festa para amantes de motos

Os apaixonados por motos podem comemorar. Está chegando a Bahia Road Harley. A grande festa de confraternização dos alucinados pelas motos HD celebrará o dia nacional do motociclista e os três anos da loja HD em Salvador. A programação começa este sábado, a partir das 13h, no Armazém Hall (Vilas do Atlântico). Para participar é necessário trocar o ingresso por 3 kg de alimentos não perecíveis na loja HD.

Segundo Davidson Botelho, sócio da Harley Davidson, "a festa é uma marca da Harley, ou seja, fazer eventos nas cidades que acolhem a marca. Na confraternização temos a oportunidade de reunir amigos, conhecer os harleiros e juntar as motos e seus proprietários em um ambiente descontraído em clima de festa e paz", explica.

Quem também estará no encontro é o HOG. Este ano, a equipe de motociclistas da Harley-Davidson é liderada pelo novo presidente do grupo, Hélio Miranda.

A festa conta ainda com apresentações de bandas de rock e food trucks. A expectativa é receber cerca de 400 pessoas.

Colaborou Lhays Feliciano

Venda de motocicletas recua no Brasil

A queda nas vendas de motos é significativa no Brasil. Segundo dados da Abraciclo, o 1º semestre registrou 33,4% a menos na produção. A estimativa é a de atingir os mesmos números de 2015, chegando a 1.262.708 unidades produzidas em Manaus. Segundo dados do Registro Nacional de Veículos Automotores, foram licenciadas 469.581 motos no 1º semestre de 2016, uma queda de 26,8% (641.707 unidades), em relação a 2015.

Aceleradas...

Óleo da Moura

A Moura, fabricante de baterias automotivas, apresentou a nova linha de lubrificante nas categorias sintética, semissintética e minerais. O produto é destinado para quase todos os veículos leves em circulação no Brasil.

Hotsite do Novo Civic

A Honda apresenta hoje à noite a nova geração do Civic em São Paulo. Já antecipou informações no hotsite, como a estreia do inédito 1.5 turbo, com 173 cv. Haverá também o atual 2.0 de até 155 cavalos.

