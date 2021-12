Assoveba será forte na Bahia

Daniela Peres é a primeira mulher a assumir a cadeira da presidência da Assoveba – Associação dos Revendedores Independentes de Veículos da Bahia. Ela aposta na união e no associativismo com ações fortes para alavancar a venda de modelos seminovos no estado. “Vou fechar parcerias para os lojistas. Quero todos fortes na Bahia”, garante Peres. De prima, a Assoveba terá um novo site, com mais interatividade e canal de vendas. Hoje são apenas 17 lojas associadas em Salvador. “Nos últimos anos, administrei 22 lojistas no Auto Shopping Itapoan. Esses agora já são da Assoveba. Quero dar apoio aos lojistas de Feira de Santana, Itabuna e Santo Antônio de Jesus, cidades com bons lojistas do segmento. Quero ter pelo menos 50 associados”, planeja Daniela.

A4 Avant já à venda na Audi Center

Paulo Armani, gerente da Audi Center Salvador, oferece a novíssima A4 Avant. A perua sai por a partir de R$ 162 mil. Tem motor 2.0 turbo, com injeção direta e 192 cv, transmissão automática de dupla embreagem e sete marchas. Tem pacote de tecnologia e itens de sobra.

Honda estreia WR-V no Salão de SP 2016

O Salão de SP 2016 tem suas novidades anunciadas. A japonesa Honda apresenta o SUV WR-V. Inspirado nos já existentes HR-V e CR-V, o modelo compacto chegará na faixa de R$ 65 mil a R$ 85 mil. Será feito na base do Fit e começa a ser vendido a partir do ano que vem no Brasil.

