As concessionárias de automóveis tornaram-se desnecessárias?

As concessionárias estão com os dias contados ou é o modelo tradicional de revenda de automóveis que está se tornando obsoleto? Os mais conectados apontam para o fim das revendas e traçam um cenário futurista no qual o consumidor terá sua experiência de compra de automóvel exclusivamente pela internet.

Mas mesmo aqueles que enxergam um fim trágico para as concessionárias acreditam que os pontos de venda regionais serão mantidos, para test-drive, serviços e suporte.

Especialistas e profissionais da área admitem que mudança deve ser a palavra de ordem nas revendas. Um rápido olhar pelas concessionárias locais deixa claro que muitas lojas ainda estão longe de incorporar o padrão sintonizado com a evolução tecnológica e as exigências do consumidor.

Revenda digital

As concessionárias digitais chegaram ao Brasil para proporcionar uma experiência de compra diferenciada. Fiat e Volkswagen aceleram para liderar essa mudança, e há previsão de que ao final de 2019 haja 30 revendas com esse perfil, instaladas em várias regiões do país.

A Fiat inaugurou na capital paulista em novembro de 2018 a primeira concessionária digital da marca. A loja tem área construída de 300 m² e foco no autoatendimento.

Há totem digital, mesas interativas – telas de 43 polegadas sensíveis ao toque –, onde o cliente pode configurar os modelos, além de um sistema de realidade virtual, através de óculos VR (virtual reality), para criar versões de cada modelo, alterando itens opcionais e cores. A entrega do veículo é feita na própria concessionária digital, mas o cliente pode optar pelo serviço de entrega em domicílio.

Em novembro passado, no Salão do Automóvel de São Paulo, a Volkswagen anunciou que o Brasil é o primeiro mercado a implementar o formato de concessionária digital da marca, com tela touch, óculos de realidade virtual e tablet. Os clientes brasileiros serão os primeiros a contar com uma concessionária com tais recursos digitais. O novo formato, lançado por meio de um projeto-piloto em 10 pontos de venda, conta com concessionárias digitalizadas, flexíveis, enxutas (a partir de 90 m²) e com espaços de convivência. Localizada no bairro dos Jardins, em São Paulo, a Caraigá é a primeira revenda digital da marca no país.

A chegada das concessionárias digitais ao Brasil mostra que o futuro vai existir para as revendas que se reinventarem, apostando em lojas enxutas, tecnológicas, com agilidade nos serviços e atendimento diferenciado. Mas o que vai acontecer com as lojas tradicionais e as equipes de profissionais de serviços e atendimento? Vamos esperar para saber.

