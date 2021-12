Anfavea projeta recuperação lenta

A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 levou a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) a traçar um cenário muito desafiador, que prevê lenta retomada do setor e, na pior das hipóteses, recuperação e crescimento de vendas só em 2030.

Ao apresentar os números do primeiro semestre, a entidade estimou que o mercado doméstico só retornará ao patamar de vendas em ascensão visto em 2019, que foi de 2,78 milhões de unidades, em 2025. Isso considerando o melhor cenário, porque se os indicadores econômicos forem ainda mais dramáticos, o processo de recuperação será mais demorado.

Nos seis primeiros meses de 2020, a produção acumulada de 729,5 mil veículos representou uma queda de 50,5%, na comparação com o primeiro semestre de 2019. Em junho, a produção de 98,7 mil unidades foi 129,1% superior à de maio, mas 57,7% inferior à de junho do ano passado. Com base nas expectativas econômicas do país para o segundo semestre, a associação projeta produção de 1.630 milhão de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus em 2020, volume 45% inferior ao de 2019.

O presidente da associação, Luiz Carlos Moraes, fez uma projeção dramática, mas ao que parece, realista, com base no prolongamento da pandemia no Brasil e na deterioração da atividade econômica e da renda dos consumidores. A perspectiva de produção é lastreada num mercado interno projetado de 1.675 milhão de unidades vendidas no ano (queda de 40%) e uma exportação de 200 mil unidades (queda de 53%), além de levar em conta a variação de estoques e as importações de veículos. Com o licenciamento de 132,8 mil unidades em junho, o acumulado do semestre foi de 808,8 mil autoveículos, recuo de 38,2% sobre o mesmo período de 2019. As exportações em junho fecharam em 19,4 mil unidades, totalizando 119,5 mil no semestre, uma queda de 46,2%.

Neste momento, a sinalização é de redução de postos de trabalho. E a menos que haja alguma iniciativa do governo, com sinal verde para redução de carga tributária ou outro tipo de apoio, o impacto da Covid-19 pode ser ainda pior.

