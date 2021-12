AMG GT R T tem V8 de 585 cv

A grande estrela da 11ª edição do Top Night, festa promovida pela fabricante Mercedes-Benz em SP (Casa Fasano), foi o apimentado AMG GT R, a versão mais nervosinha do superesportivo alemão. São apenas 10 unidades do carro para o mercado brasileiro. O AMG GT R é exclusivo e traz sob o capô um motor V8 4.0 biturbo, de 585 cavalos e torque máximo de 71,5 kgfm, auxiliado pela transmissão automatizada de dupla embreagem e sete velocidades. O esportivo AMG GT R faz em 3,6 segundos a distância do zero a 100 km/h. Chega aos 318 km/h e tem pacote aerodinâmico no visual. Destaque para as rodas de liga-leve de 20” forjadas e pneus Michelin Cup 2. Se a vontade de andar é grande, o preço também é enorme: cada um custa R$ 1,2 milhão.

Via Sul é a revenda Jeep no Rio Vermelho

Enfim, a nova revenda Jeep abre as portas em Salvador. Tudo indica, adiantou o gerente-geral Paulo Vaz, que a loja já começa a funcionar dia 20 de fevereiro no Rio Vermelho. O Grupo Via Sul, que já está na Bahia com lojas Renault e Nissan (Eurovia), é a nova revenda Jeep na Bahia.

Preço fixo na revisão do Ka e EcoSport

A revenda Indiana está com preços fixos para a revisão dos modelos Ka, New Fiesta e EcoSport. O hatch Ka tem pacote de revisão dos 10 mil km por R$ 268 (4 x R$ 67). A revisão dos 20 mil km, por exemplo, sai por R$ 588 (4 x R$ 147). As peças são originais com garantia da fábrica.

WR-V tem motor 1.5 e transmissão CVT

O pequeno WR-V surgiu como lançamento global no Salão de SP 2016. A Honda guardou alguns segredos, como o do motor 1.5 i=VETC FlexOne, o mesmo do Fit com 116 cv, e câmbio CVT. O SUV compacto sairá da fábrica de Sumaré com tração dianteira. Seu conjunto mecânico é acertado e tem 15,2 kgf.m de torque, usando um conversor no câmbio CVT. A suspensão dianteira tem novo projeto. Então, não há adaptações do hatch Fit, por exemplo. O WR-V é um crossover e será o modelo de entrada da Honda, completando o portfólio de SUVs (HR-V e CR-V). Fica acima do Fit e abaixo do HR-V com entre-eixos de 2,55 metros, 4 m de comprimento, 1,73 m de largura e 1,6 metro de altura. A direção é elétrica assistida e as rodas de liga-leve são de 16 polegadas com pneus 195/60.

