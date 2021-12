Amarok terá motor mais forte no país

A Volkswagen apresentou a Amarok 2017 no Salão do Automóvel de SP 2016. A picape média da VW chega ao mercado brasileiro com motor mais forte: um inédito 3.0 V6 turbodiesel, o mesmo que equipa o SUV Touareg. Estará sob o capô para garantir mais força. Esta configuração da Amarok tem potência de 227 cavalos e 56 kgfm entre 1.400 e 2.750 rpm. A tração é 4Motion e a transmissão é automática de oito velocidades. A linha 2017 vem com mudanças visuais também. Tem pequenas alterações nos faróis, para-choques e frente com novos detalhes. Há LEDs diurnos e as rodas são de 20 polegadas. Josué Lacerda, gerente da Bremen/Retiro, agaurda a nova versão mais forte da Amarok para o segundo semestre de 2017.

Bye Bye 2016 será nos dias 8 e 11

Salvador vai sediar mais uma vez o Bye Bye 2016, o evento de despedida do calendário das 2Rodas na Bahia. Tem apoio da prefeitura de Salvador e é organizado pela associação dos Motociclistas da Bahia (AMO-Bahia) entre os dias 8 e 11 de dezembro, na praia de Placaford.

Tracker 2017 tem preço de R$79.990

O novo Tracker já tem preço. O SUV da Chevrolet tem valor inicial de R$79.990 para a versão de entrada LT (motor 1.4 turboflex, de 153 cavalos, e transmissão automática de seis marchas); R$89.990 para a topo LTZ; e R$92.990 para a configuração LTZ com item opcional de seis air bags.

X60 automático em maio na Bahia Vip

A Lifan deixou para maio do ano que vem o início das vendas do X60 automático. Thiago Bonina, da revenda Bahia Vip, aproveita para oferecer o SUV manual (X60 Talent S) com taxa de 0.99% mês. Tem financiamento com entrada de 60% do valor do carro (R$63.490), mais 48 parcelas de R$692,07.

Produção do Tiggo 2 só ano que vem

O Chery Tiggo 2 está sem previsão para chegar ao mercado. O modelo sairá da fábrica de Jacareí, local que são feitos o QQ e o Celer (hatch e sedã). A produção do utilitário ficou para 2017. Isso ocorreu por conta da queda das vendas de veículos zero-km em todo o Brasil.

