Amarok 2017 tem mais itens e tecnologia

A Amarok ganha mais tecnologia na linha 2017. A Volkswagen inicia as vendas da nova picape este mês. Josué Lacerda, gerente da Bremen (Retiro), aguarda a Amarok 2017. A conectividade aumentou. É possível espelhar o celular com Google Android Auto, Mirrorlink e Apple CarPlay no multimídia. Todas as versões da Amarok 2017 têm freios com post-collision braking (frenagem automática pós-colisão), tecnologia exclusiva na categoria. É vendida nas versões S (CS e CD), SE, Trendline, Highline e Highline Série Extreme. A Amarok S tem motor 2.0 turbodiesel, de 140 cv, e câmbio manual de seis marchas. Há o motor 2.0 diesel, dois turbocompressores e 180 cv, com transmissão automática de 8 velocidades.

Descontos nas lojas de carros seminovos

O setor de seminovos tem promoções. Lojistas, como Ari Júnior, da Pinheiro Veículo, deflagraram a ação Black Friday – que será durante o mês de novembro. Há descontos de até R$ 5 mil, IPVA grátis, vale-combustível e parcelas a partir de R$ 399 nos planos de financiamento do carro.

Cruze hatch e com motor 1.4 turbinado

A era turbo chega ao Cruze. Após o Cruze sedã 1.6 turbinado, a Chevrolet vai lançar este mês o hatch com motor 1.4 de injeção direta, de 153 cv e 24,5 kgfm de torque a 2.000 rpm, e câmbio automático de seis marchas. O Cruze Sport6 agora é um autêntico hatch esportivo.

Etios automático tem força no mercado

Rafael Freire, gerente da área comercial da Guebor (revenda Toyota), está entusiasmado com a renovação do portfólio de modelos Toyota no Brasil. Segundo ele, após a chegada das novas Hilux e SW4, o Etios agora está mais competitivo. “Tanto o hatch quanto o sedã têm câmbio automático. O consumidor pediu e a Toyota, enfim, atende”, reforça Rafael Freire. A Toyota oferece o Etios com câmbio automático de quatro marchas. É o carro da relação custo-benefício. O Etios 2017 é ofertado na versão hatch com motores 1.3, de 98 cv (antes era 92 cavalos), e 1.5 com 107 cavalos (são 11 cv a mais em relação à versão anterior). Já o Etios sedã vem apenas com motor 1.5 flex. O hatch Etios automático sai a partir de R$ 50.110 (1.3 flex), R$ 55.390. Já o sedã sai por a partir de R$ 54.860.

adblock ativo