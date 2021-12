Alto lá com o elétrico

O Salão do Automóvel de São Paulo encerrou sua 30ª edição com um teor de esperança acima da média, novidades já esperadas e uma boa intenção cristalizada pelos expositores em oferecer agora carros movidos a um motor elétrico. Desde a Renault, com o Zoe por R$ 149 mil, a GM com o Bolt a R$ 175 mil e a Nissan com o Leaf a R$ 178,4 mil, além dos já vendidos BMW i3 e i8, tivemos também intenções como a Caoa-Chery que apresentou um QQ, o Arrizzo 5 um Tiggo também elétricos.

Os carros já estão em regime de pré-venda e as entregas das primeiras unidades devem chegar ainda no primeiro semestre de 2019. Em conversa com executivos das montadoras, apesar do novo momento, não há qualquer expectativa sobre mercado nascente. Afinal, mais do que comprar um carro elétrico, é preciso planejamento para ter um. Adaptar o sistema elétrico residencial com tomadas e fiação capazes de atender as especificações técnicas exigidas pela montadora, planejar viagens e deslocamentos, tudo isso entra na agenda de forma compulsória. Salvo uma ou outra iniciativa como a da BMW que oferece um ponto de recarga entre São Paulo e Rio de Janeiro, em uma rodovia, em uma estrada, não há ainda qualquer disposição além boa vontade quando o tema é veículo elétrico. As montadoras romperam um momento há muito esperado. Há produto esperando pelo consumidor.

O que ainda não temos é qualquer movimento visível de distribuidoras de energia, de fabricantes de equipamentos para instalações elétricas e ainda do governo, para incentivar uma indústria limpa que já saiu do futuro para ocupar o presente. Sem isso, o carro elétrico jamais irá se popularizar por aqui. Se depender de governo, se ficar restrito a uma vontade de alguns donos de carros elétrico, se depender de incentivos públicos será sempre um produto de nicho, se não nos

movermos rápido rumo ao presente.

