Altas nas vendas resistem à JBS?

A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) divulgou na última semana como se comportaram as vendas de veículos no mês de maio.

Segundo a entidade que representa os concessionários, as 190.131 unidades emplacadas no mês passado representam uma alta de 24,79% sobre abril, que registrou 152.366 vendas. Entram nessa conta apenas automóveis e comerciais (SUVs e picapes, de todos os tamanhos).

Outros dois importantes indicativos de que 2017 caminha melhor está no paralelo entre este maio e maio do ano passado (alta de 17,26%) e na comparação do volume acumulado: foram comercializadas 802.270 unidades nos primeiros cinco meses do ano, contra 784.682 em igual período de 2016, o que significa avanço de 2,24%.

Também entra na conta o crescimento de 1% do PIB no primeiro trimestre, puxado sobretudo pelo agronegócio. Após oito trimestres seguidos de queda, esse é um avanço que, mesmo tímido, merece ser comemorado.

“Esses indicadores positivos refletem diretamente em nosso setor, pois ampliam a confiança do consumidor e de empresários em investir nos produtos que comercializamos”, disse Alarico Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave.

O problema é que, enquanto cada emplacamento contabilizado aumentava as esperanças do setor em estancar a sangria, outra bomba política estourava no país. Esta coluna conversou com personagens do setor automotivo sobre os impactos da delação dos executivos da JBS contra o governo Temer e o termo que mais escutou foi “banho de água fria”. De um comerciante de automóveis antigos, escutou que o episódio tinha lhe “tirado o sono”.

Isso porque, neste momento em que o leitor tem o jornal nas mãos, não há país no mundo com a economia tão profundamente atrelada à politica quanto o Brasil.

Estudos realizados pela Fenabrave apontam que 2017 fechará com alta de 2,04% no segmento de automóveis e comerciais leves. Considerando todos os setores (além de carros, também caminhões, ônibus, motocicletas e insumos rodoviários), o crescimento pode chegar a tímidos, porém esperançosos 3,11%.

Se o levantamento de junho, a ser divulgado no início do próximo mês, mantiver tais previsões, teremos mais um motivo para comemorar.

