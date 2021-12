Alaskan tem visual global e herda motor da Frontier

A Renault tem "fome" de mercado. Depois de lançar a inédita picape Oroch e anunciar a produção do pequeno Kwid no Brasil, a marca francesa quer enveredar de vez pelo mundo das picapes 4x4.

Na semana passada, divulgou os detalhes da Alaskan, sua picape média apresentada na Colômbia e que deve surgir por aqui em 2018. As credenciais estão pautadas em cima da história da Frontier, da coirmã Nissan. A Renault quer ganhar sua fatia do concorrido mercado das picapes médias (S10, Hilux e Ranger).

A nova Alaskan tem sob o capô o motor 2.3, de quatro cilindros diesel, de 190 cv. Se seguir à risca a mecânica da Frontier, a picape da Renault chega ao mercado nacional com duas opções de tração (4x2 e 4x4), câmbio manual de seis marchas ou automático de sete velocidades. É a picape que terá capacidade para transportar 1,1 tonelada. Tem 230 mm de altura do solo e sistema de monitoramento 360 graus por câmera, além de partida por botão e chave inteligente, ar-condicionado de duas zonas e controle eletrônico do diferencial. Será feita no México (Cuernavaca), Espanha (Barcelona) e Córdoba (Argentina).

Salão de Paris terá terceira geração do C3

Aqui, a Citroën acabou de apresentar mudanças no C3, inclusive na oferta do motor 1.2, de três cilindros, de tecnologia Pure Tech. Já na Europa, a marca francesa reserva novos rumos para o C3. O carro incorporou linhas do então concept-car Cactus. A 3ª geração do Citroën C3 será destaque no Salão de Paris em outubro. O hatch traz a nova cara da marca, inspirada na família C4. Sua traseira valoriza as lanternas com efeito 3D.

Aceleradas...

Festa da Harley

Davidson Botelho, da Bahia Harley-Davidson, iniciou os preparativos para a Bahia Road Harley, grande festa de confraternização dos apaixonados pelas motos H-D. Será na noite do dia 23 de julho, no Armazém Hall (Vilas do Atlântico).

Preço da BMW G 310 R

A BMW divulgou o preço da nova naked G 310R. Na Europa, custa 4.950 euros. O modelo briga com Yamaha MT-03, KTM 390 Duke 390 e Kawasaki Z300. A BMW G 310R será montada em Manaus.

