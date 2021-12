A3 Sedan 2016 em promoção

A Audi Center Salvador ainda tem unidades do A3 Sedan modelo 2016. Paulo Armani, gerente da loja na capital baiana, espera a chegada do A3 Sedan 2017 e faz preço especial para quem desejar levar o carro 2016: a versão Attraction sai por R$ 107 mil.

Já o A3 Sedan Ambiente 2016 custa R$ 117 mil. Em meados de fevereiro, chega o modelo 2017 com mudança no visual, volante semelhante ao do A4 e conexão para smartphone por meio do Audi interface. É a atualização do A3 Sedan feito no Paraná com motor 1.4 Flex, de 150 cavalos, e 250 Nm de torque (1.500 rpm), auxiliado pela transmissão Tiptronic de seis velocidades. No novo, o sistema MMI tem o mesmo visual do TT, A4 e Q7. Tem preço de R$ 115.900 (Attraction) e R$ 124.190 (Ambiente).

BMWG310 R só no segundo semestre

Quem gosta de motos BMW prepare o espírito: a inédita G310 R vem com motor monocilíndrico de 43,5 cavalos de potência, câmbio de seis marchas e suspensão dianteira com garfos invertidos. Chega no 2º semestre deste ano para

brigar com Yamaha MT-03 e Kawasaki Z300.

Gol Track 2017 tem motor tricilíndrico

Antes líder no Brasil, o VW Gol ganha campanha para a versão Track. O hatch tem motor 1.0, de 3 cilindros e 82 cv. Em relação ao Novo Gol, a versão Track possui nova frente com capô mais alto, marcado por quatro linhas de estilo. O Gol Track 2017 custa a partir de R$ 46.400

Mobi Drive ajusta o caminho da Fiat

O hatch Mobi Drive mostra que a Fiat acertou. O pequeno Mobi Drive vem equipado com motor 1.0 Firefly, de três

cilindros e 77 cavalos, De série, traz ar-condicionado, direção elétrica e função City, que reduz o esforço nas manobras de estacionamento e é desativada em altas velocidades. Preço: R$ 39.870.

HR-V ganha nova versão Touring

O Honda HR-V, líder dos SUV´s no Brasil, ganha mais uma versão: a Touring. O HR-V Touring chega em março às revendas. De novo, tem novos faróis em LED, luzes diurnas de rodagem (DLR) e lanternas com guias de LED. Ainda não há preço oficial, mas deve ficar na faixa dos R$ 110 mil.

