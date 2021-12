A participação feminina no mercado automotivo

A presença feminina na indústria automotiva é cada vez mais marcante. Não apenas nos pátios das montadores, centros de design, departamentos de tecnologia, mas em toda a cadeia do segmento. No passado, a beleza feminina em geral apenas enfeitava os carros expostos nos salões do automóvel. Agora elas protagonizam apresentações de projetos, são porta-vozes em entrevistas coletivas, e assumem a liderança de produtos disruptivos e sustentáveis. E cada vez mais jovens.

Entretanto, embora haja avanços, nem tudo é um mar de rosas, quando o assunto é igualdade de oportunidades entre homens e mulheres no mercado automotivo. As mulheres são apenas 6% da alta liderança das empresas da indústria automotiva, de acordo com uma pesquisa realizada pela Automotive Business em 2018. O estudo aponta que, quando consideradas todas as áreas, a força de trabalho feminino representa apenas 17% do quadro total do setor, com salários que chegam a ser 33,8% inferiores ao de homens, em cargos equivalentes.

Há muita luta e muito chão pela frente. Avançamos, mas estamos longe da equidade de gênero. E a luta não passa apenas pela educação, é preciso que as empresas invistam seriamente em programas e ações de apoio ao desenvolvimento das mulheres no ambiente corporativo. Isso significa criar uma rede de apoio, com suporte para as profissionais que são mães, rechaçar atitudes machistas e as barreiras intangíveis que comprometem tantas carreiras.

A equidade de gênero não vai beneficiar apenas as mulheres que atuam na indústria automotiva. Neste momento de rápidas transformações, no qual as fabricantes de automóveis vivem os desafios da mudança de hábitos de consumo, e uma queda do interesse pela posse de veículos, é fundamental saber lidar com a diversidade. Apenas equipes com diversidade de gênero, raça, idade, com orientação e visões de mundo distintas, saberão criar produtos que atendam aos anseios do consumidor, cada vez mais mutante.

O protagonismo das empresárias Milene Kalid e da filha, Júlia Kalid, ao criar a EcoKar, que comercializa veículos 100% elétricos desenvolvidos por uma startup do Paraná, é louvável e um exemplo a ser seguido. Há muitas oportunidades para as mulheres neste cenário de mudança de paradigma no setor.

