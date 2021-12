40 anos de uma lenda sobre rodas

Em 1977 o galã Burt Reynolds rompia o marasmo de uma estrada vicinal com um belo Pontiac Firebird Trans AM modelo 1978, na cor preta com uma águia dourada sob o capô, acompanhado por uma música country acelerada. Assim estreava o filme "Smokey and the Bandit", traduzido de forma tosca para o português como "Agarre-me se puderes", que apesar do fraco roteiro incluía a participação da atriz Sally Field, noiva de Reynolds à época e do belo esportivo do grupo General Motors.

Em termos de mercado, não era uma bom momento aquele vivido pelos esportivos como o Mustang, Corvette ou para o Camaro, cuja plataforma era usada pelo Pontiac Firebird mas filme deu um novo impulso aos esportivos daquele tempo. No caso da estrela do filme, o Firebird com motor V8 400 era o mais forte da linha e ajudou a acelerar as vendas do carro.

O desenho aerodinâmico, a águia pintada na cor dourada na dianteira, as rodas especiais com detalhes na mesma cor e a pintura preta traduziam a masculinidade que o ator, falecido no último dia 06 de setembro nos EUA, soube usar durante toda a sua carreira. Fã de automóveis desde sempre, Burt Reynolds manteve na garagem o Pontiac durante toda a sua vida, tal qual o fizeram outros artistas como Roberto Carlos dono do Charger R/T laranja usado no filme "a 300Km por hora".

O Pontiac Firebird Trans AM é um dos esportivos mais valorizados graças à aparição nos cinemas e não tem valor de reserva. Os lances começam hoje pela Barret-Jackson, em Las Vegas seu futuro dono deverá levar o clássico para casa já neste final de semana. Um veículo semelhante a este, também usado por Burt Reynolds mas em um comercial, foi arrematado por US$ 550 mil, enquanto o modelo preto e dourado deverá facilmente superar os US$ 800 mil. O valor do carro será revertido aos herdeiros da herança do ator, que deixou US$ 5 milhões aplicados em um fundo, um imóvel no sul da Flórida e uma picape Chevrolet R30 1987, estrela do filme The Cannonball Run, ou "Quem não corre, voa", no Brasil.

