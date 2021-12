2015 é o ano dos crossovers até nos EUA

Nos Estados Unidos, a crise do petróleo empurrou a indústria automotiva para o poço. Nesta época, surgiram carros compactos e de motores mais eficientes. Com a queda no preço do produto, o perfil dos modelos voltou a ser os já conhecidos grandalhões e com propulsores V6 e V8. Antes mesmo da abertura do tradicional Salão de Detroit, o Naias 2015, a alemã Mercedes-Benz promoveu uma prévia para mostrar o SUV de luxo GLE Coupe nas versões 63S Coupe e 450 AMG Coupe. O modelo chega ao Brasil ao longo deste ano para brigar com o BMW X6. A Mercedes-Benz traz, ainda, como destaque a versão 350d com motor a diesel, que rende 258 cavalos e 63,2 de torque. Na outra ponta, está o Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe 5.5 V8 biturbo para gerar 577 cv. Segundo a fabricante, esta versão chega a 100 km/h em apenas 4,2 segundos.

Versa terá motor 1.0 de 3 cilindros

A crise se instalou na industria automotiva brasileira. São anúncios de demissões em massa em várias montadoras, que alegam uma forte retração do mercado. O presidente mundial da Nissan, Carlos Ghosn, seguiu o caminho inverso e garantiu a produção de um motor 1.0 de 3 cilindros na sua fábrica de Resende. O novo propulsor irá inicialmente equipar o sedã Versa e tem potência de 77 cv e 10 kgfm de torque (gasolina ou com etanol). Em breve, deve ser usado também no March.

Toyota baixa preço do Corolla GLi

Enquanto as montadoras elevam seus preços com base na nova tabela 2015, a Toyota decidiu eliminar alguns itens para deixar o sedã Corolla mais barato no mercado brasileiro. Assim, o líder do segmento começou o ano sem o rádio AM/FM e as rodas de liga leve de 16" na versão de entrada GLi (câmbios manual e CVT). O Corolla GLi custa entre R$ 67.810 (M/T) e R$ 69.990 (A/T).

Extintor obrigatório a partir de 1º de abril

Ironicamente, o novo extintor ABC começa a ser obrigatório a partir do dia 1º de abril. Depois da falta do equipamento nas lojas em todo o País, o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) oficializou a prorrogação do extintor ABC - que controla incêndio produzido por diversos tipos de materiais - nos carros nacionais. O descumprimento da norma resultará em multa de R$ 127,69, 5 pontos na carteira de habilitação e retenção do veículo para regularização.

