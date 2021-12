2015 chega com ar de desconfiança

Se o ano que passou fechou no vermelho, os meses de 2015 não serão animadores para o setor automotivo brasileiro. Crescer será para poucos e, na soma dos dias úteis de vendas de carros, as montadoras torcem para garantir o mesmo patamar no mercado - com 3,8 milhões de unidades vendidas ao longo do ano.

Em visita recente a Salvador, Luiz Moan, presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), usou um discurso otimista. Moan sabe que, mesmo com a inauguração de novas fábricas no Brasil e de produtos inéditos, o ano de 2015 deve findar empatado com o ano passado. Para ele, depende do "bom humor e da confiabilidade" do brasileiro. Com crédito disponível nos bancos, Moan espera que as promoções resultem no aumento das vendas de carros zero-quilômetro como também dos modelos seminovos vendidos por lojistas em todo o país.

Seguindo a maré do mercado, gerentes de revendas em Salvador vislumbram um período de "vacas magras". Eduardo Castro, do grupo Rota Premium, diz que tem que ser otimista para 2015, até porque irá abrir novas lojas da Land Rover, Volvo e da Jeep em Salvador.

Rubens dos Anjos Jr., da Danton/Peugeot, acredita que o crossover 2008 pode ajudar a marca a crescer. "Temos carros com visual atualizado e bem equipados", pontua Rubens, citando o 208 como um veículo que deveria ter uma aceitação maior no Brasil. Mas a crise passou longe em algumas marcas. Na Pateo/Hyundai, Mustafa Arnault ainda faz festa com as vendas do HB20, HB20S (sedã) e do HB20X (versão aventureira).

Mas a luz amarela deve ser respeitada por todos. Por isso, é bom tratar muito bem o brasileiro ao longo de 2015.



Ducati faz ação de modelos no mercado nacional

Sem revenda na Bahia, a italiana Ducati anunciou uma ação promocional para os modelos Multistrada 1200 e Hypermotard ano/modelo 2014, que estão com taxa zero no país. A Multistrada 1200 S Touring - com preço sugerido de R$ 71.900 - incorpora a suspensão eletrônica semiativa Sachs na dianteira e na traseira, que faz parte do fascinante sistema Ducati Skyhook Suspension, manoplas aquecidas, bagageiros laterais (58 litros) e cavalete central. Já a Multistrada Pikes Peak é a top de linha, réplica da famosa motocicleta de corrida de montanha. Sai por R$ 81.900.

Salão Bike Show chega à 5ª edição

O Rio de Janeiro será o palco do Salão Bike Show entre os dias 29 de janeiro e

1º de fevereiro. A organização promove a exposição de motos nos estandes e show da equipe Força e Ação da Honda, Freestyle do piloto Jorge Negretti. Haverá ainda o 1º Concurso de Motos Customizada, na área externa do Pavilhão 2 do Riocentro.



Contas do carro

O ano de 2015 começou e já está na hora de fazer a revisão do carro. Além disso, fique atento aos pagamentos do seguro, IPVA e do licenciamento do veículo. A Secretaria da Fazenda da Bahia deve divulgar ainda em janeiro o calendário com base no número da placa do carro.

adblock ativo