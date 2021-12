Suplementos para ajudar a emagrecer e a ganhar massa muscular

Quando começamos uma atividade física, em especial, musculação e buscamos ganho de massa muscular ou força, é muito comum aparecer alguém pra nos indicar suplementos. A primeira grande informação sobre isso está no próprio nome "suplemento", ou seja, ele deve ser usado pra suplementar algo da sua alimentação. O ideal e que tenhamos um nutricionista acompanhando você, pois esse vai construir e elaborar sua dieta.

Quando pós-graduado em Nutrologia, (no meu caso, esportiva) o médico trabalha em conjunto com o nutricionista e muitas vezes, seja para tratar alguma doença, corrigir algum defeito metabólico ou até mesmo melhorar sua performance e ajudar no seu emagrecimento, este pode fazer uso de artifícios suplementares pra te ajudar. Vamos ver quais são os principais suplemento e a verdade sobre como eles podem te ajudar.

A grande maioria dos suplementos são a base de aminoácidos. Dos 20 existentes para construção muscular e o bom funcionamento das funções vitais do nosso organismo, o corpo humano só é capaz de produzir metade dessa quantia. Entre oito a dez são obtidos através da alimentação. Então vamos entender as principais formas de suplementarmos aminoácidos.

O que é creatina?

Substância composta por três aminoácidos:

1- Arginina;

2- Glicina;

3- Metionina

O fosfato de creatina nada mais faz que contribuir pra geração de energia no músculo, que trabalha usando o combustível ATP (que tem 3 P- Fosfato). Assim, a creatina ajuda dando sua molécula de fosfato para o ADP (que tem 2 P), recriando o ATP (refazendo o estoque de energia). Assim ela evita que seu corpo use outro sistema de energia chamado glicólise, o qual tem o ácido lático como subproduto, que por sua vez causa fadiga, dor e cansaço.

A creatina e um suplemento bastante confiável sua forma de ser ingerida pode variar de 3 a 5 g diários. Para otimizar seu efeito, o consumo de creatina deve ser associado à 100g de glicose, que aumenta a quantidade de aminoácido no interior do músculo em torno de 10%. Existem dois tipos de creatina: a nonoidratada e a micronizada. Seu médico vai saber te indicar a melhor a quantidade certa e a forma de iniciar o tratamento.

Glutamina

É um aminoácido essencial em determinadas situações hipermetabólicas que predispõe ao catabolismo, seja por alguma doença, quadro inflamatório, traumas, cirurgias, exercícios físicos ou nos organismos jovens e em desenvolvimento. Ela é comumente abundante no plasma e no tecido muscular de indivíduos saudáveis.

A ação dela é mais específica nos tecidos musculares, fornecendo uma característica anabólica que nada mais e que favorecer o ganho de massa muscular.

* A dose varia de 10 a 15 gramas diárias,

* Esta quantidade pode ser dividida em 2 ou 3 doses,

O que é BCAA?

“Branch Chain Amino Acids” que traduzido significa “aminoácidos de cadeia ramificada”, esse suplemento é composto por três aminoácidos: A L-Valina, L-Leucina e L-Isoleucina. Na atividade física, seu músculo vai utilizar alguns aminoácidos que vão fornecer a ele energia. Estes alimentos do músculo são majoritariamente compostos pelos BCAAs.

Durante uma atividade física intensa, você vai consumir muito aminoácido e se a quantidade não for suficiente, isso certamente vai prejudicar seu ganho de massa muscular. Nessa hora entra a suplementação. Veja que falamos de uma atividade mais intensa, pois em atividades leves o uso de suplemento muitas vezes é desnecessário.

Três benefícios do BCAA

1° - Recuperação muscular: O principal papel do BCAA é auxiliar na recuperação de lesões musculares,

2° - Manutenção da massa magra; Durante os exercícios intensos, o corpo entra em estado catabólico

3° - Produção de hormônio anabólico

Quanto tomar?

Depende da alimentação, mas algumas pesquisas indicam quantidades entre 2-4 gramas antes dos exercícios intensos e 2-4 gramas após os exercícios.

O que é Whey Protein?

Whey Protein é um nome comercial que foi dado a proteína feita a partir do soro do leite, extraída durante o processo de transformação do leite em queijo. Ela e uma proteína de alta velocidade de absorção. Ah! e o que são proteínas? Nada mais que um conjunto de aminoácidos, assim voltamos ao conceito inicial.

Ela é considerada uma proteína de rápida absorção, alta digestibilidade o que a torna fácil e muito boa de ser utilizada.

Existem três tipos de Whey

1- Whey Protein Concentrado: Mais barata e primeira que foi produzida pra ajudar no ganho de massa;

2- Whey Protein Isolado: Sua concentração de proteínas é muito maior se comparada a Whey Protein concentrada, pelo fato de passar por um processo de filtragem muito maior e sofrer troca iônica, resultando em até 95% de proteínas. A substãncia é muito boa pra quem está querendo perder peso, fez cirurgia bariátrica, entre outras.

3- Whey Protein Hidrolisado: Além de passar por uma filtragem, passa por um processo conhecido como hidrólise, onde é feita a quebra das cadeias proteicas em fragmentos menores de peptídeos.

Bom citei nesse artigo apenas quatro dos mais comuns suplementos, mesmo porque o universo da suplementação e enorme existem inúmeros outro como a Carnosina, Beta-alanina, HMB, Ácido d-aspártico, ZMA etc... Agora, um mito muito importante é o de que esses suplementos são "bombas". Isso não é verdade. Quando se referem a bombas, estão na verdade, falando de hormônio anabolizantes.

Nem esses deveriam ser chamados assim, pois existem diversas situações em que seu uso é muito benéfico e nada de bomba eles tem. Porém, no caso dos suplementos citados eles são normalmente benéficos ou no máximo, desnecessário (pois você pode nem precisar). O bom uso de suplementação sendo acompanhado por um Nutrólogo ou nutricionista pode contribuir muito na hora atingir seu resultado. Em especial, na hora de construir um corpo mais forte e bem equilibrado. O uso indiscriminado pode além de ser caro para o bolso, causar problema a sua saúde. Nunca comece a usar sem orientação.

Fábio Costa é médico ortopedista especializado em Patologias do Joelho, com atuação em Traumatologia Esportiva e Performance Humana, além de pós graduando em Nutrologia Esportiva e Médico Oficial do UFC.

