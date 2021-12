Saúde: Verão? Festão? Esqueça o saltão!

Salvador terra das festas, onde a cada sexta um local boêmio é escolhido. Com isso, um dos erros mais comuns das mulheres é sair de casa usando salto alto. Símbolos de elegância, no entanto, esse tipo de calçado pode ser prejudicial à saúde. Desde a instabilidade até como a compressão que levam na parte anterior do pé, ele se torna o grande desafio nas festas.

Apesar disso, qual mulher não se sente atraída por um belo par de salto alto? Muitas são aquelas que em busca do charme e elegância abrem mão do conforto e sobem nas alturas. Assim, é importante esclarecer os males que o "saltinho" pode trazer a saúde dos pés, joelhos e coluna.

Recentemente pesquisadores da Harvard Medicai School e do Spaulding Rehabilitation Hospital em Boston, Estados Unidos, concluíram que sapatos com altura igual ou superior a 6,5 em podem causar condropatias nos joelhos, desgaste da cartilagem e dor. Baseados em informações médicas e dados de estatísticas, o número de casos do problema (também conhecido como condromalácia ) em mulheres é duas vezes maior do que em homens.

Já um outro estudo revelou quais são prejuízos que os saltos provocam. Para isso, chamaram 20 mulheres para caminhar primeiro descalças, e depois, com sapatos altos, sobre uma plataforma ligada a sensores. Assim, seria possível informar o peso suportado pelos tornozelos, joelhos e cintura. Os resultados foram alarmantes, pois, mostraram que os saltos são responsáveis por alterações no funcionamento normal dos joelhos e da cintura. Além disso, eles provocam uma tensão na área entre a patela (bolacha do joelho) e o fêmur (osso da coca).

Bem, se de dez mulheres que usaram o salto alto, seis se queixaram de dor após mais de 4 horas de uso ininterruptos, é claro que a equação de usar salto alto, dançar e pular em um terreno acidentado só poderia trazer dores como resultado. As festas trazem desafios que fogem do padrão normal. Ou seja, a busca incessantemente a beleza e elegância pode custar o fim da folia antecipada.

Os membros inferiores precisam de tempo para se recuperar do esforço realizado nos eventos. Já imaginou como é o uso no recém passado carnaval da Bahia? Isso pode ser, inclusive, comparado a uma verdadeira maratona. Já pensou correr a maratona de Nova Iorque de salto alto?

Uma das alternativas que as mulheres usam são as plataformas. Elas realmente minimizam a altura e agressão aos joelhos, mas acabam criando uma grande instabilidade nos tornozelos, pois é como se a pessoa estivesse andando em cima de dois tijolos.

Então, qual o sapato ideal? Sem dúvida, para estas ocasiões de festas, são os tênis. Sei que posso ser crucificado pelas mulheres, mas lembrem que as festas passam e vocês tem o resto da vida pra caminhar. Agora, se mesmo depois de toda essa explicação você se sentir segura pra sair de saltão, ao menos siga algumas dicas:

Alongue a panturrilha (batata da perna), e posterior da coxa, antes, durante e depois da festa;

Escolha os saltos menores. O ideal é que ele não passe dos 8 cm;

Opte pelos sapatos com base mais larga, eles te darão mais estabilidade;

Ao chegar da folia, colocar os pés numa bacia com água quente não faz mal algum;

Ah, e se for dirigir, lembre-se de tirar o sapato e principalmente, não beber!

O Dr. Fábio Costa alerta para o uso do salto em eventos

*Fábio Costa é médico ortopedista especializado em Patologias do Joelho pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação em Traumatologia Esportiva e Performance Humana, além de pós graduando em Nutrologia Esportiva e Médico Oficial do UFC.

