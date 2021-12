Outubro Rosa: muito além da mamografia...

O câncer é a segunda causa de morte no Brasil e no mundo, e o tipo que mais mata pessoas do sexo feminino é o de mama. Outubro é um mês muito especial para nós mulheres, pois nos convida a cuidar da nossa saúde. O autoexame das mamas, a mamografia e a revisão médica periódica são muito importantes para a detecção precoce, mas preciso acrescentar que esse conjunto não constitui a única forma de prevenir o aparecimento da doença. Para isso, temos que ir além...

Imagine que você fará uma viagem. Para evitar acidentes na estrada, será preciso checar os freios, verificar se o carro está com pneus em bom estado, alinhado e balanceado. Além disso, o motorista deve estar descansado, alerta, respeitar a velocidade máxima da via e evitar ultrapassagens perigosas. Assim, você terá uma menor chance de sofrer incidentes.

Mas se mesmo com todo esse cuidado acontecer um imprevisto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) poderá estar disponível para te atender precocemente aumentando suas chances de se salvar. A mamografia é semelhante a esta importante atuação do Samu, que poderá detectar precocemente um câncer já instalado ainda em fase inicial, e sabemos que quanto mais cedo iniciarmos o tratamento, maiores são as chances de cura.

A minha reflexão sobre prevenção aqui é para também evitarmos que a lesão inicial apareça, ou seja, são os cuidados descritos com a viagem, e não o importante trabalho do Samu. Porém, recomendo fortemente que sejam realizadas as duas estratégias de forma complementar. Estudos científicos comprovam que cerca de 50 a 70% das mortes por câncer sejam potencialmente evitáveis pelo nosso estilo de vida e exposição ambiental. Isso mesmo, os nossos hábitos têm forte influência em ligar ou desligar os nossos genes de doenças.

Quando falamos de câncer, destaco alguns dos principais fatores que podemos (e devemos!) modificar para impedir o aparecimento desta doença:

• Alimentação errada e obesidade - responsável por pelo menos 30% das mortes por câncer;

• Tabagismo - também soma 30% das mortes por câncer;

• Sedentarismo;

• Alcoolismo;

E então? Vamos viajar com segurança, digo prevenir o câncer de mama?

